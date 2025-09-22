La Linterna Mágica en Zaragoza cumple 25 años y volverá a encender el proyector el 18 de octubre
Las inscripciones para el nuevo curso de este club de cine para escolares de entre 6 y 12 años ya están abiertas
La Linterna Mágica, el club de cine infantil más emblemático de Zaragoza, cumple 25 años y volverá a encender el proyector el próximo 18 de octubre en el Centro Cívico Estación del Norte (Arrabal) y el 19 de octubre en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter (San José).
Y vuelve, como siempre, pilotado con la originalidad y maestría de la PAI, compañía artífice de proyectos tan exitosos como Río y Juego, la atracción estrella de las fiestas del Pilar. Las inscripciones ya están abiertas para este curso 2025/2026, que volverá a ofrecer nueve sesiones de octubre a junio, en las que escolares de 6 a 12 años podrán descubrir la historia del cine a través de géneros, épocas y emociones muy diversas. La renovación de socios o las altas de nuevos socios se pueden formalizar a través de este enlace.
El ciclo arrancará, el 18 y 19 de octubre con todo un clásico del cine mudo: 'El navegante', de Buster Keaton, una experiencia única para disfrutar en pantalla grande de uno de los maestros universales de la comedia.
Como es habitual, la fórmula infalible de este club para pequeños cinéfilos y cinéfilas es que cada proyección de las nueve que completan el curso de la Linterna Mágica comienza con una divertida teatralización que sitúa en el contexto de la película y la trama a los espectadores. Además, al cine se va en compañía de monitores, un gran equipo de 'linternitas', y no de papás y mamás, por lo que la experiencia es más auténtica.
Un proyecto internacional con sello aragonés
Nacida en Suiza y presente en más de un centenar de ciudades del mundo, La Linterna Mágica es ya un clásico de la programación cultural infantil de Zaragoza, con el apoyo del ayuntamiento. En la capital aragonesa, la actividad está coordinada por la Promotora de Acción Infantil (PAI), que también gestiona las ediciones en México y Argentina.
Además, en enero regresará La Pequeña Linterna, una versión adaptada para niñas y niños de 4 a 6 años, que podrán acudir en familia a cuatro sesiones (de enero a abril) en el Centro Cívico Río Ebro. Una cine-exploradora guiará a los más pequeños en sus primeros pasos en la gran pantalla a través de cortometrajes y fragmentos.
- No se puede caer más bajo. La previa del Ceuta-Real Zaragoza
- Gabi pierde el tiempo: la contracrónica del Ceuta-Real Zaragoza
- Adiós a pagar para escuchar música en Spotify: a partir de ahora será gratis
- El Real Zaragoza vuelve a perder en Ceuta, sigue sin ganar y enciende ya las alarmas (1-0)
- El clima extremo pasa factura: Aragón podría perder 2.000 millones de euros en los próximos años
- Formidable, un rincón del corazón de Zaragoza que se ha asentado como un emblema del brunch
- Este pequeño pueblo de la Sierra de Guara está considerado uno de los más bonitos de Aragón: 'Su peculiar paisaje se ha formado a lo largo de millones de años
- Parece Madeira pero está en Aragón: la espectacular cascada del Pirineo que te dejará sin palabras