‘Los Pilares de la Tierra’ se alzan en Zaragoza con la adaptación musical

El público zaragozano podrá disfrutar de una nueva experiencia con el musical basado en ella que subirá al escenario del Teatro Principal desde el próximo viernes 26 de septiembre y hasta finales de octubre. Millones de personas se han enganchado a la novela 'Los pilares de la tierra' desde su publicación hace casi tres décadas y ahora sus personajes e historia se presentan en este formato.

Tal y como ha indicado la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, esta complicada adaptación musical trae de nuevo a primer plano la novela original de Ken Follet: “Esta novela marcó a toda una generación cuando se publicó en 1989”, ha apostillado Fernández. No en vano, la concejala zaragozana ha reconocido sentirse identificada con la construcción catedralicia que narra el libro porque “en política también trabajas a veces sabiendo que no vas a ver el resultado”.

‘Los pilares de la tierra. El musical’ es una superproducción que cuenta con un presupuesto de 4’5 millones de euros de presupuesto y donde más de 70 personas trabajan a diario para llevar a buen puerto la representación en cada sesión. De esta manera, además del gran trabajo de escenografía que se ha montado en tiempo récord en la caja escénica del Teatro Principal y del vestuario confeccionado a mano para que sea fiel a la época histórica del S.XII, la propuesta teatral cumple con los estándares de excelencia “que se pide en esta casa”, ha reseñado José María Turmo, director-gerente del Patronato de Artes Escénicas. Según Turmo: “La venta anticipada anuncia el gran éxito que trae este musical”.

Julio Morales, Alba Cuartero y Laurence Aliganga con el cartel de la obra en la fachada del Teatro Principal / Jaime Galindo

Zaragoza, una plaza teatral especial

Durante la presentación del musical los protagonistas de la obra han señalado, en palabras de Alba Cuartero, que “Zaragoza es una plaza talismán”. De hecho, aquí la actriz y cantante navarra ya ha compartido el escenario del Principal con Julio Morales en musicales tan importantes como ‘El tiempo entre costuras’, ‘El médico’ o ‘La historia interminable’. “Además, venimos en Pilares con lo que es un ciclo mágico el que se completa”, ha referido Cuartero en alusión a la coincidencia del título de la obra con el nombre tradicional de las fiestas patronales de la ciudad.

Ambos actores, tanto Alba Cuartero como Julio Morales, han incidido en el hecho que Zaragoza es junto a Bilbao las únicas ciudades que han alojado ‘Los pilares de la tierra. El musical’ fuera de Madrid. “Hay algo especial en venir a Zaragoza y se nota en el elenco que está muy ilusionado”, ha remarcado Morales.

Alba Cuartero interpreta 'Amor prohibido', uno de los temas incluidos en 'Los pilares de la tierra. El musical'' / Jaime Galindo

El elenco cuenta con 27 actores y está encabezado por Julio Morales en el papel de Tom Builder y Ana Cuartero en el de Aliena de Shiring. El montaje, cuyo desarrollo fue seguido por el propio Follet que asistió al estreno de la obra en Madrid, sumerge al público durante dos horas y cuarto en una historia de ambición, traición y resistencia en la Inglaterra del siglo XII. Su argumento gira en torno a la construcción de una catedral por parte de Tom Builder, un talentoso albañil que dedica su vida a este fin con la ayuda el monje Philip; por otra parte, Aliena, la hija del conde Bartholomew, se enfrenta a la ruina de su familia y a las intrigas de Hamleigh.

Posteriormente, en la presentación del evento, Alba Cuartero y Julio Morales han hecho gala de sus magníficas voces y han interpretado ‘Amor prohibido’ y ‘Los pilares de la tierra’, respectivamente, acompañados al piano de Laurence Aliganga, director musical de la obra.

La primera sesión del musical comenzará el viernes 26 de septiembre, a las 19.30 horas. Las funciones d elos miércoles y jueves se iniciarán a las 20.00 horas, mientras que los demás viernes y sábados habrá una doble sesión, a las 16.30 horas y a las 20.00 horas. Esta doble sesión también se realizará el domingo 12 de octubre. El resto de domingos, habrá un único pase a las 18.00 horas. El precio de las entradas va de 5 a 60 euros y están disponibles en las taquillas del teatro y en la web del Teatro Principal.