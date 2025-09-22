El rodaje del corto 'Entre un mar de árboles' comienza en Biescas
Este cortometraje de ficción aborda el abandono social y familiar que pueden llegar a sufrir las personas con algún tipo de enfermedad mental y se grabará en las ubicaciones del Soto de Oliván y el Centro Cívico de Mayores de Biescas
La productora aragonesa El Villano Films iniciará el viernes, 26 de septiembre, en Biescas (Huesca) el rodaje del cortometraje de ficción 'Entre un mar de árboles', un filme que se sumerge en el universo de las enfermedades mentales. El argumento gira en torno al abandono social y familiar que pueden llegar a sufrir las personas con algún tipo de enfermedad mental, y las posibles consecuencias; pero también es un canto a la naturaleza, como refugio de cualquier situación adversa del ser humano.
Las localizaciones oscenses de El Soto de Oliván y el Centro Cívico de Mayores de Biescas son los lugares elegidos por la productora para rodar el cortometraje, cuya grabación se extenderá durante todo el fin de semana. Esta película, con guión de Marta Marín Ostáriz, cuenta con la dirección de Jorge Aparicio García y con la interpretación de los actores: Blanca Lainez, Ignacio Viscasillas, Pedro Endolz, Óscar Sánchez y Jorge Artal.
“El cine que hacemos -afirma Jorge Aparicio, director y productor de este cortometraje- tiene siempre un trasfondo social. Hemos tratado en trabajos anteriores la soledad no deseada de la persona mayor, la prostitución, la xenofobia, el racismo, el olvido, el machismo”. En esta ocasión, la naturaleza se convierte en una de las grandes protagonistas de esta historia. Buena parte de la acción transcurre entre un mar de árboles, como muy bien señala el título de la película, una zona poblada de hermosa y variada vegetación y arbolado, situada al borde de un curso de agua, de gran importancia para numerosas especies que encuentran refugio en su intrincada espesura, incluidos los personajes de este cortometraje.
Los protagonistas, Lucía y José Luis son dos agentes para la Protección de la Naturaleza que regresan a la oficina cuando se percatan de que él ha perdido su 'walkie-talkie'. Mientras José Luis sale a buscarlo, al aparato de ella llega la voz de un desconocido que lo ha encontrado. El extraño entabla una conversación con ella, y una conexión especial comienza a surgir entre ambos.
Este cortometraje, que cuenta con una subvención del Gobierno de Aragón, se estrenará a finales de este año.
- No se puede caer más bajo. La previa del Ceuta-Real Zaragoza
- Gabi pierde el tiempo: la contracrónica del Ceuta-Real Zaragoza
- Adiós a pagar para escuchar música en Spotify: a partir de ahora será gratis
- El Real Zaragoza vuelve a perder en Ceuta, sigue sin ganar y enciende ya las alarmas (1-0)
- El clima extremo pasa factura: Aragón podría perder 2.000 millones de euros en los próximos años
- Formidable, un rincón del corazón de Zaragoza que se ha asentado como un emblema del brunch
- Este pequeño pueblo de la Sierra de Guara está considerado uno de los más bonitos de Aragón: 'Su peculiar paisaje se ha formado a lo largo de millones de años
- La acequia que se transformó en avenida y el camino que sigue 'regando' Zaragoza