La soprano Laia Falcón y el pianista Alberto Rosado protagonizan un concierto inédito en el Festival Saulus

El Festival Saulus continúa con su sexta edición el próximo martes 23 de septiembre a las 19.30 horas en la Sede de Caja Rural de Aragón con un concierto histórico para el festival: por primera vez, su programación acoge un dúo de voz y piano. La protagonista será la soprano Laia Falcón, una de las intérpretes más aclamadas de nuestro país, que compartirá escenario con Alberto Rosado, pianista de referencia entre su generación. Juntos ofrecerán un concierto de gran delicadeza y expresividad en un marco único como es la sede de Caja Rural Aragón.

Tras el concierto inaugural en la Iglesia de San Pablo con la Academia ArteSonado y el Saulus Ensemble, el festival se adentra en el universo del Modernismo con un programa que recorre finales del siglo XIX y principios del XX. En él se dan cita autores como Mahler, Ravel, Poulenc, Weill, Gershwin, Rachmaninov, Ginastera o Berg, en una interpretación delicada, cuidada, llena de matices y tremendamente expresiva.

El recital, creado expresamente para la Casa Lis de Salamanca, encuentra su marco perfecto en Caja Rural de Aragón, antiguo Casino Mercantil de Zaragoza, uno de los edificios modernistas más emblemáticos de España.

El festival recibirá a grandes nombres

Tras las fiestas de El Pilar, se retomará la programación, el martes 21 de octubre a las 19.30 horas, en la sede de Caja Rural Aragón, con una de las propuestas más originales del festival: 'Juicio a Gesualdo'. El Cor de Cambra del Palau se unirá al pianista de jazz Marco Mezquida y a los actores Paula Blanco e Ignasi Guasch para recrear un imaginario juicio al compositor Carlo Gesualdo. El espectáculo combinará sus madrigales renacentistas con improvisaciones jazzísticas, bajo la audaz dirección de Xavier Puig.

El viernes 24 de octubre a las 19.30 horas, la Sede de Caja Rural de Aragón recibirá por primera vez en Zaragoza al coro letón Kamēr, dirigido por Jurģis Cābulis. Esta formación, ganadora de decenas de premios internacionales desde su fundación en 1990, es reconocida por su excelencia vocal, su precisión y una fuerte expresividad.

El miércoles 29 de octubre a las 20.00 horas, continuando con la programación internacional, será el turno de la innovación nórdica con la presentación en la Iglesia de San Pablo del conjunto vocal sueco En Kör. Este grupo, creado en 2016 y formado por doce cantantes que participan activamente en las decisiones artísticas, ha obtenido ya grandes reconocimientos en competiciones internacionales. Su búsqueda de la excelencia y su aproximación fresca al repertorio coral prometen una velada única.

Para cerrar el festival, los días 8 y 9 de noviembre se celebrará el taller participativo El Refectorio, que este año se reinventa como un Laboratorio de Experimentación Coral dirigido por la cantautora aragonesa Ester Vallejo. Tomando como punto de partida temas de su premiado disco 'A la fresca' (Mejor Disco Aragonés 2024), este taller de creación tiene como objetivo originar sinergias artísticas y ampliar el horizonte de la música coral aragonesa.

Las entradas y abonos para el festival ya están a la venta desde la página web, así como a través del teléfono de información 660200013. También en taquilla 45 minutos antes de los conciertos.