Amaral reorganiza su gira por la baja de Eva

Amaral, el dúo aragonés formado por Eva Amaral y Juan Aguirre, ha tenido que reorganizar su gira después de que la vocalista precisara de atención médica a la conclusión de su actuación en Tarragona por una bronquitis agravada por los incendios que están asolando a la zona de Galicia donde reside.

"Como sabéis al final de nuestro último concierto, Eva tuvo una crisis respiratoria derivada de una infección en las vías altas, y se encuentra en proceso de recuperación. Por esta razón, y siguiendo indicaciones médicas, nos vemos obligados a posponer las acttividades musicales previstas para estas dos semanas próximas". Así comienza el comunicado que los aragoneses han lanzado a través de sus redes sociales.

Así queda la agenda

En el mismo, además, se explica que, por este motivo, el concierto de La Palma que iba a ser el 27 de septiembre se traslada al 18 de octubre mientras que quedan suspendidas la participación del grupo en el ciclo Local de ensayo de Europa FM prevista para este jueves y la colaboración de Eva en el concierto de Eladio y Los Seres Queridos en Vigo del próximo 3 de octubre.

El comunicado con un mensaje directo a sus fans: "Agradecemos vuestra comprensión y los múltiples mensajes de cariño que habéis hecho llegar a las redes del grupo".

Eva Amaral reside en una pequeña aldea de Galicia que está muy cerca de los últimos incendios declarados esta misma semana en la comunidad del norte de España y esta misma semana ha expresado en redes sociales su consternación por la situación explicando que los bosques que aparecen en los vídeos de 'Dolce Vita' ya no existen como tal.