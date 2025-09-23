La Orquesta Reino de Aragón presenta su nueva temporada: "Exigimos respeto hacia el público y hacia nuestra profesión"

Tras quince años de un brillante y ambicioso trabajo, con más de doscientos conciertos en ocho países, la Orquesta Reino de Aragón (ORA) tiene como misión trabajar por y para Aragón, con los únicos objetivos de generar oportunidades al mejor talento musical de nuestra tierra y representar a sus instituciones, públicas y privadas, con la etiqueta de la excelencia. Esta nueva temporada que comienza será "admirable, reivindicativa y para todos los públicos", aseguran, con siete grandes producciones y un total de dieciocho conciertos, bajo la dirección artística y titular del maestro Ricardo Casero.

Como destacable, el momento más importante de la temporada será la puesta en escena, con cuatro funciones, de la famosísima ópera 'Turandot', que cumple 100 años. Estrenada en 1926 en la imponente Scala de Milán fue protagonizada por el tenor aragonés Miguel Fleta, de ahí este doble homenaje que la ORA llevará a cabo en su nueva temporada, uniéndose a los grandes teatros de ópera del mundo que también incluyen en sus programaciones la joya de Puccini.

Las citas de la temporada

La temporada de la ORA comenzará en la plaza del Pilar, el 7 de octubre, en plenas fiestas, con el concierto 30 aniversario del Auditorio junto al coro Amici Musicae que tuvo que suspenderse el año pasado por la lluvia.

La siguiente cita será el 22 de diciembre con el Concierto de Navidad en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza donde la formación representará el 'Oratorio de Nöel', de Camille Saint-Säens, junto al coro Amici Musicae. En el mismo escenario, el 25 de enero de 2026, la orquesta participará en el ciclo Introducción a la música con un programa que incluye el 'Concierto para violín en re mayor op. 61', de Ludwig van Beethoven y la 'Sinfonía n.º 4 ‘La italiana’ en la mayor op. 90', de Felix Mendelssohn; con Birgit Kolar al violín. En el mismo ciclo repetirá su presencia el 8 de marzo con 'Las cuatro estaciones', de Vivaldi, concierto que también se vivirá en el Palacio de Congresos de Huesca el 28 de marzo. Elli Choi será la violinista solista.

El cartel de la temporada de la Orquesta Reino de Aragón. / ORA

Los Conciertos Pedagógicos en el Auditorio de Zaragoza será la siguiente parada de la ORA donde representarán 'Pelléas et Mélisan', de Jean Sibelius antes de las cuatro representaciones de la ópera 'Turandot' del 18 al 21 de junio de 2026 en la sala Mozart. La ambiciosa temporada de la formación concluirá con su presencia en el Festival Manlor en el palacio de la Aljafería el 9 y 11 de julio con un programa todavía por determinar.

Un lazo blanco reivindicativo

El director general de la ORA, Sergio Guarné, ha destacado que "nuestra programación no sería posible sin el apoyo del Auditorio de Zaragoza y agradecemos su confianza, así como a todos nuestros socios que mantienen una relación comprometida hacia nuestro proyecto. Sin embargo, los músicos de la Orquesta Reino de Aragón luciremos un lazo blanco durante la temporada para reivindicar lo que consideramos justo y necesario, más recursos para la ORA para que podamos acercar nuestro trabajo por todo el territorio regional, nacional e internacional". Además, ha subrayado que "lamentamos esta situación y exigimos respeto hacia el público y hacia nuestra profesión. La comunidad aragonesa es una excepción por inversión cultural, destinando según datos del ministerio la mitad de recursos que la media española, y lo único que deseamos es equipararnos al resto de España y de Europa".

Al respecto ha profundizado comentando que "somos un colectivo sensible y vocacional que después de muchos años de sacrifico nos vemos obligados a trabajar de forma precaria y en muchos casos a emigrar por la falta de oportunidades. Creemos con firmeza que somos un símbolo de orgullo, disciplina y afecto, y anhelamos que se valore y reconozca nuestra aportación a la vida cultural de la región. Por ello, esperamos contar con el apoyo de nuestro público y animamos a todo el que lo desee que se sume a nuestra noble causa poniéndose un lazo blanco en nuestros conciertos".