Muere el galerista y fotógrafo Pepe Rebollo

El galerista y fotógrafo, además gestor cultural y otras facetas como cocinero, zaragozano Pepe Rebollo ha fallecido a los 81 años de edad (naido el 25 de junio de 1944). Galerista en diferentes etapas en la capital aragonesa por donde pasaron un buen número de artistas, estaba jubilado y contaba con una gran colección de arte en propiedad.

"Apasionado por la danza y los viajes, ahora jubilado, mantengo una colección de arte que narra mi periplo desde los años'70 como galerista, marchante de artistas y fotógrafo". Así se definía él mismo sobre su propia faceta. Inquieto hasta la médula, todo el mundo destacaba su carácter aragonés, sobre todo en su sentido del humor.

(Habrá ampliación)