Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere el galerista y fotógrafo Pepe Rebollo

El coleccionista de arte zaragozano fallece a los 81 años de edad

El galerista fallecido Pepe Rebollo en 2004.

El galerista fallecido Pepe Rebollo en 2004. / EL PERIÓDICO

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

El galerista y fotógrafo, además gestor cultural y otras facetas como cocinero, zaragozano Pepe Rebollo ha fallecido a los 81 años de edad (naido el 25 de junio de 1944). Galerista en diferentes etapas en la capital aragonesa por donde pasaron un buen número de artistas, estaba jubilado y contaba con una gran colección de arte en propiedad.

"Apasionado por la danza y los viajes, ahora jubilado, mantengo una colección de arte que narra mi periplo desde los años'70 como galerista, marchante de artistas y fotógrafo". Así se definía él mismo sobre su propia faceta. Inquieto hasta la médula, todo el mundo destacaba su carácter aragonés, sobre todo en su sentido del humor.

(Habrá ampliación)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents