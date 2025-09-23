Pilar Quintana ('Noche negra') en Zaragoza: "¿Qué nos pasaría si nos quedamos solos de verdad?"

Pilar Quintana (Cali, 1972) está en Zaragoza para presentar a sus lectores una angustiosa y densa historia que apresa para sumergir en la profundidad de la selva colombiana, en su humedad y su oscuridad en las noches de luna nueva. ‘Noche negra’ –Alfaguara, 2025- es el relato de Rosa, de la desesperación de una mujer enfrentada a las fieras, internas y externas.

-¿Qué hay de su propia experiencia en esta novela?

-Mucho, pero es una novela de ficción debo advertir. Yo viví nueve años en el Pacífico colombiano; me fui con mi marido irlandés a construir una casa con nuestras propias manos y, una temporada en la que él se tuvo que ir, estuve tres meses sola en mi casa de la selva. Era una casa que estaba sin terminar. La novela bebe de esa experiencia, pero Rosa y Gene y las circunstancias no se parecen en nada a las mías, por ejemplo, Rosa nació en 1941 y yo soy de 1972. Sí tuve momentos de angustia, hubo un vecino que me acosó, hubo ciertas amenazas violentas por parte de unos dirigentes del caserío donde vivía porque no les gustaba que me relacionara con los lugareños y que hablara de temas políticos… No son mis circunstancias, pero sí bebe de las emociones que tuve por quedarme sola.

-''Noche negra' se desarrolla en apenas cuatro días. ¿Cuatro días pueden ser demasiados para vivirlos en soledad?

-Creo que lo que hice fue condensar mi experiencia de tres meses en cuatro días y llevarla al extremo. Y es una novela que transcurre en solo cuatro días muy intensos, pero también son cuatro días muy cotidianos donde el personaje está lavando, limpiando, viviendo su vida cotidiana, solo que por dentro se está rompiendo. En esos cuatro días conocemos a Rosa desde antes incluso de nacer y su vida al detalle.

Pilar Quintana durante su visita a Zaragoza para presentar 'Noche Negra' / MIGUEL ANGEL GRACIA

-En la novela dice: “Así que esta es la noche más oscura, se dice. Una sima donde solo existe ella. La soledad verdadera. Ella con el boquete de su dolor inmenso”. ¿La soledad es una selva para mente humana?

-Yo creo que esa puede ser la tesis de la novela. Es una exploración en la soledad, en nuestra naturaleza y en qué nos convertimos cuando nos quedamos de verdad solos. Hablamos de una soledad existencial en la ciudad, pero acá Rosa no solo vive una soledad efectiva, está sola en el mundo y los que la rodean son hostiles y ella debe cuidarse de estos que la acompañan. Cuestiona qué le pasa a Rosa cuando se queda sola, ¿qué nos pasaría si nos quedamos solos de verdad?

-¿La soledad te enfrenta a tus fieras interiores y exteriores?

-Exactamente, está lo exterior y está lo interior. Hay una exploración de la selva como el lugar que está afuera, pero también de la selva que vive dentro de nosotros, de la naturaleza exterior y de la naturaleza interior.

-Es curioso que alguien como Rosa, quien siente terror a perder los recuerdos como su abuela y su madre, se refugie en el olvido de ciertos pasajes de su vida para hacer soportable su existencia.

-Hay una paradoja ahí que creo que nos pasa a todos. Nosotros velamos y tapamos los recuerdos de la infancia dolorosos para recordar la infancia como un lugar feliz. A Rosa le pasa algo parecido, ella tiene velados ciertos recuerdos que empiezan a surgir cuando se queda completamente sola, sin nada que mitigue sus pensamientos.

-'Noche Negra' habla también de los prejuicios de clase, del racismo y de entramados sociales que causan angustia. ¿Cómo es esa opresión social en la historia de Colombia?

-Colombia es un país muy desigual, uno de los países más desiguales del mundo y el país más desigual de la región; las clases sociales están muy separadas y hay muy poca movilidad social, hay clasismo cruzado por la variable del racismo. En la novela se cruzan todas estas sutilezas del clasismo y el racismo en Colombia, traté de ponerlas en escena porque creo que tenemos unas singularidades que determinan muchas variables de raza y clase social.

"Si nos pelamos las capas de la civilización ¿qué queda de nosotros?, ¿en qué nos convertimos?" Pilar Quitana — Autora de 'Noche negra'

-¿El entorno nos puede volver salvajes?

-Creo que cuando nos vamos a un medio natural emerge nuestro animal. No es que en la ciudad no seamos animales que lo somos, pero creo que Rosa empieza a pelarse un poco las capas de la civilización para poder sobrevivir en ese lugar hosti, en el que está rodeada por gente hostil.

-¿Y consigue Rosa quitarse todas esas capas para sobrevivir?

-Si nos atenemos a la novela me parece que no… o que sí. Queda la pregunta abierta, porque hay una pregunta interesante: si nos pelamos las capas de la civilización ¿qué queda de nosotros?, ¿en qué nos convertimos? Nos convertimos en un animal y el animal es un ser violento. Pero, además, Rosa está perdiendo la razón. Quería dejar al lector en la incertidumbre de si esto es episódico y ella va a volver a la razón o se va a quedar así por siempre. Ahora, en el resto de mi obra hay claves, porque 'La perra' transcurre varios años después de 'Noche Negra' y ahí aparecen Rosa y Gene, sabemos su destino final.