Viva Suecia llena el Príncipe Felipe en una semana y a seis meses vista

Apenas unos días han bastado para que Viva Suecia agotara todas las entradas para su concierto en Zaragoza. El número de usuarios registrados en la preventa ya preveía lo que ha acabado ocurriendo en solo seis días desde que las entradas salieron a la venta. Otro hito que confirma que la banda murciana atraviesa el momento más exitoso de su carrera.

El grupo presentará el próximo 20 de marzo a las 21.00 horas en el Pabellón Príncipe Felipe su nuevo álbum, 'Hecho en tiempos de paz'. Será la primera vez que se suban a este escenario, un salto natural para una formación que ha pasado de ser revelación del indie nacional a consolidarse como una de las grandes referencias del pop-rock alternativo en España.

Debut en 2016 y subida fulgurante

Desde su debut en 2016 con 'La fuerza mayor', el cuarteto formado por Rafa Val (voz y guitarra), Alberto Cantúa (guitarra), Jess Fabric (bajo) y Fermín Bouza (batería) no han dejado de cosechar éxitos. 'El milagro' (2019) les consolidó como una de las bandas con mayor proyección de la escena y ya ha sido con 'El amor de la clase' que sea cuando alcanzaron la cima: número 1 en ventas, Disco de Platino y una gira que colgó el cartel de 'sold out' en prácticamente todas sus paradas.

Aunque su nuevo trabajo aún no ha visto la luz en su totalidad, los adelantos publicados —'Dolor y Gloria', 'Deja encendida la luz', 'Querer 'y la colaboración junto a Siloé en 'Sangre'— han vuelto a conectar con la emoción de su público, multiplicando la expectación en torno a esta nueva etapa.