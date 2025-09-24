El éxito de 'Furtivos' en el Festival de San Sebastián: Cuando la censura fue vapuleada

Alrededor de 'Furtivos', la película que José Luis Borau estrenó en 1975 y que supuso un antes y un después en su carrera, pero también en lo que se conocía como el Nuevo cine español, hay un sinfín de anécdotas y vicisitudes. Aquí nos detenemos en algunas de las más destacadas.

Dura pugna con los censores

Hasta 40 planos y alguna secuencia entera estuvieron en el punto de mira por los censores que querían introducir cortes significativos a 'Furtivos'. Borau, sin embargo, se mostró firme y esa pugna hizo que la película no recibiera el permiso para ir a la Berlinale o al Festival de Cannes. Finalmente, con muchas presiones, el ministerio aceptó que concursara en San Sebastián. Por cierto, Borau solo suprimió un plano, el del Gobierno Civil de Segovia, uno más breve aún de desnudos femeninos. El ministerio permitió que se viera íntegra en San Sebastián, con la condición de que después, en cines comerciales, se estrenara con cortes. Tras el éxito era inviable mutilarla.

Un éxito comercial sin precedentes

Con 'Furtivos', José Luis Borau consiguió un éxito de crítica y económico que no había tenido hasta la fecha ni logró después. La película fue vista por más de tres millones y medio de espectadores y recaudó 300 millones de pesetas. Le cambió la vida al cineasta aragonés ya que se reafirmó en su idea de hacer el cine que quería con resultados desiguales, eso sí. El precio de la libertad.

Borau fue el gobernador civil

Protagonizada la película por una inconmensurable Lola Gaos, Ovidi Montllor y Alicia Sánchez, el propio José Luis Borau se metió en el papel del gobernador civil corrupto. El público interpretó a este y la relación enfermiza madre-hijo como alegorías del franquismo lo que fue clave para su éxito. Los aplausos fueron entusiastas, pero también hubo malestar en sectores oficiales: la película desnudaba la podredumbre del sistema que había en España.

La escena con los guardias civiles

La película no contó con un presupuesto muy elevado. Sin embargo, al principio de la película aparece una escena en la que un buen número de guardias civiles buscan a un delincuente. ¿Cómo se consiguió? Utilizando agentes uniformados reales. Según contó Borau después, era una forma de jugar con la censura: si aparecían agentes reales, era mucho más difícil que los censores dijeran que la película estaba denigrando al cuerpo. Además, reforzaba el contraste entre el mundo oficial (los uniformados, el poder visible) y el mundo oscuro y clandestino de los personajes (la madre, el hijo, la caza furtiva). Los rumores dicen que, además, el director les contó que era una escena en la que se atrapaba al delincuente cuando sucedía todo lo contrario.

El título y los animales

'Furtivos' no solo alude a la caza ilegal, también es metáfora de la represión, de los personajes que cazan a escondidas sus deseos, sus traiciones y sus secretos. Los animales aparecen como reflejo de la violencia humana: el ciervo abatido, los zorros, las jaulas… todo funciona como espejo del encierro moral. Y, sobre todo, la imagen del bosque en paz que utilizaba el franquismo para definir España en esta película salta por los aires.

¿Y luego qué?

Agustín Sánchez Vidal, amigo del cineasta, recuerda que Borau en alguna ocasión le dijo que «entendía lo que le había pasado a Orson Welles con Ciudadano Kane. Porque 'Furtivos' fue para él una bendición, pero también una maldición, porque, me decía, ‘a partir de ahí las películas que haces te las compara siempre con esa". Aún así, Luis Alegre tiene claro que el aragonés «nunca renunció a hacer el cine que él amaba, sin hacer concesiones, sin rendirse a las modas o las imposiciones de la industria. Eso le hizo pagar un peaje muy alto. Pero él no sabía, ni quería, hacer las cosas de otra manera. Hasta el final, fue increíble, y conmovedoramente, fiel a sí mismo».

