Open House abre las puertas más desconocidas de Zaragoza

“Lo habitual es a veces sorprendente” es el lema que inspira al Open House Zaragoza de este año 2025 y que durante cuatro días, del 25 al 28 de septiembre, mostrará espacios cotidianos del paisaje urbano zaragozano desde otra mirada. El festival internacional se asienta como una de las citas importantes para el público residente en Zaragoza y para quienes visitan la capital aragonesa.

Este proyecto forma parte del Open House Worldwide, una asociación sin ánimo de lucro que reúne a unas “sesenta ciudades de todo el mundo que se caracterizan por su valor patrimonial y sociocultural”, explica José Javier Gallardo, arquitecto y director del Open House Zaragoza. La idea de sumar Zaragoza a esta iniciativa mundial surgió del Ayuntamiento de Zaragoza y se canalizó a través de la candidatura liderada por José Javier Gallardo, que ganó la plaza en Open City de Londres para la ciudad: “Con mucha ilusión recogimos ese testigo que nos daba la oportunidad de que Zaragoza pudiese exportar su imagen al mundo”.

Paisaje urbano, descubrimiento y arte

El Open House Zaragoza se define como una actividad que transforma la ciudad en un escenario durante un ﬁn de semana, destacando diversos espacios significativos de Zaragoza. “El ADN del festival es explicar los espacios a través de otras manifestaciones artísticas”, remarca Gallardo que aspira a que el festival permita “descubrir miradas insospechadas y hacer visible lo invisible” para llevar a buen puerto su labor de “pedagogía urbana”.

Según precisa su director, el Open House Zaragoza cuenta con una amplia base de datos que enriquecen con las propuestas ciudadanas y de personas vinculadas con las distintas disciplinas artísticas. De ahí, surge cada año el hilo conductor que hilvanará las distintas categorías de las jornadas: habituales, inéditos, talleres, experiencias, itinerarios, audioguías, homenaje, un pasaje de cine, laboratorio urbano, patrimonio y cultura digital, oficina abierta y cúpula sonora. Luego, se seleccionan los espacios más apropiados para cada categoría.

Las categorías más relevantes en cuanto a arquitectura son ‘Habituales’ e ‘Inéditos’: “Los habituales lo son porque normalmente las personas acceden a ellos todos los días, pero se enseñan espacios ocultos de ellos, y los inéditos son lugares de descubrimiento y de interés ciudadano, no sólo desde el punto de vista de la arquitectura, sino también desde el punto de vista simbólico de la ciudad”, especifica Gallardo.

Pero el Open House Zaragoza también es cine, con la sección ‘Un pasaje de cine’ en el Caixaforum, coordinada por la cineasta aragonesa Vicky Calavia y que realizará pases de distintas películas y documentales relacionados con la arquitectura: ‘Zaragoza Moderna’ de Vicky Calavia, ‘La influencia de la arquitectura en la vida social y emocional del ser humano’ de Elías León Siminiani y ‘Menudas piezas’ de Nacho García-Velilla. “Puede que para esas sesiones no quede ya ninguna entrada, porque ya estaban casi agotadas”, apostilla Gallardo.

Y Open House también es música en la 'Cúpula Sonora', en el CDM La Granja, donde actuarán Rosin de Palo, Mejor sordo y Los Manises ante un público de unas 1000 personas. “Nos gusta dar oportunidad a la gente joven que tiene algo que decir en la ciudad”, asegura Gallardo.

Entradas casi agotadas

Salvo estas dos secciones de cine y música, el resto de eventos, de visitas guiadas o rutas interactivas, tienen agotadas las entradas. Porque, en palabras del director del Open House Zaragoza, esta es una ciudad que posee “muchas cosas que nos hacen sentir bien y muchos espacios interesantes por descubrir”. Por ello, la organización invita a la reflexión sobre espacios cotidianos que pisamos a diario. “Hay espacios simbólicos con una historia que la gente intenta recuperar”, aprecia Gallardo quien, en este sentido, argumenta que una de las visitas más demandadas ha sido la de la Casa Moneva, un espacio inédito: “En una cultura los aspectos simbólicos de la cultura es fundamental para la identidad”.

Las visitas se mezclan con representaciones e intervenciones artísticas y “esto sorprende”, manifiesta Gallardo. Dentro de la multitud de acciones que se van a desarrollar estos días, el director destaca el ‘Laboratorio urbano’, cuya última jornada tendrá lugar el 26 de septiembre y que consiste en un taller con alumnado de 6º de primaria y que, en conjunción con profesores de arquitectura de las universidades de Zaragoza y San Jorge, recorren el entorno urbano para analizarlo y elaborar propuestas que se ensamblan con la inteligencia artificial. Esto es “novedad en España” y busca, según Gallardo: “Investigar el papel de los niños en la construcción de la ciudad”. También destaca la experiencia en el hotel Hiberus que mezcla danza vertical, música, poesía y ‘video mapping’.

“Todo es interesante”, sentencia Gallardo. Así que quienes quieran participar de este otro modo de ver a la ciudad de Zaragoza tiene disponible todo el programa y las escasas entradas restantes en la web del Open House Zaragoza.