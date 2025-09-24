Vuelve 'La Jota en la Academia' con Nacho del Río y Beatriz Bernad

El próximo jueves 2 de octubre, la jota aragonesa vuelve al Paraninfo de la Universidad de Zaragoza en la VIII edición del ciclo 'La Jota en la Academia'. Universitarios aragoneses de diversas generaciones han amado la jota y han escrito sobre ella, incluso algún rector escribió cantas reconocidas. Ahora, vuelve por octavo año consecutivo el espectáculo del folclore más reconocible de Aragón en un entorno especial, el del Aula Magna del histórico paraninfo universitario.

La Universidad de Zaragoza ha sido a lo largo de los siglos la universidad de Aragón y nada de lo aragonés le es ajeno. Menos aún, algo tan propio como la jota. Una música y un canto que atrajo y atrae grandes compositores, pero que mantiene su raíz popular. Hace ya algunos años que la jota ha experimentado un evidente renacimiento en todas las facetas, especialmente desde que Aragón encabeza la candidatura de la jota como bien del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. La Universidad de Zaragoza quiere estar con la jota y ningún otro sitio mejor y más emblemático para mostrarlo que el edificio Paraninfo, su sede central.

El recital, como ya es habitual, lo protagonizarán Beatriz Bernad y Nacho del Río, dos de los más grandes cantadores actuales. No solo están entre las mejores y más completas voces de los últimos tiempos, sino entre los más estudiosos de la mejor tradición de la Jota. Ambos cantadores han trabajado en recuperar estilos y tonadas tradicionales y cuidar la elegancia de las letras. Sus tres discos editados en la colección 'La Jota, Ayer y Hoy', representa un punto de inflexión en la modernización de la jota.

Para esta ocasión los acompañará la Rondalla Aragonesa del maestro Badules. El programa tiene tres partes y pretende ser un compendio de estilos antiguos, clásicos y jotas populares muy reconocibles.

Será un recital de formas relajadas y distintas de las habituales, pero de contenidos puros. Además, con una finalidad didáctica, se comentarán los diferentes grupos de jotas y estilos en cada una de las intervenciones.

Entrada es gratuita con invitación -máximo 2 invitaciones por persona- y la recogida de invitaciones tendrá lugar en la conserjería del Paraninfo el lunes 29 de septiembre desde las 9.00 horas.