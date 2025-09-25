Alfredo Andreu presenta en Zaragoza ‘Te dejo el mar’, un cortometraje sobre eutanasia y lazos familiares

Los Cinesa de GranCasa han acogido el estreno del cortometraje ‘Te dejo el mar’, dirigido por Alfredo Andreu, una obra que ha invitado a reflexionar sobre el derecho a decidir en el final de la vida a través de una historia inspirada en hechos reales.

El cortometraje narra la experiencia de Berta, una mujer atrapada por una enfermedad incapacitante que, tras solicitar la eutanasia, se enfrenta a la prolongación de un proceso que parecía resuelto. Minutos antes de entrar a quirófano, busca en su hermana Carmen, cirujana encargada de operarla, el apoyo necesario para afrontar su decisión más difícil.

Protagonizada por Ana Wagener, Premio Goya a la Mejor Actriz de Reparto en 2011, y Consuelo Trujillo, el cortometraje aborda con humanidad los dilemas éticos, emocionales y sociales en torno a la eutanasia y la objeción de conciencia médica. “Alfredo fue constante y tuvo mucha paciencia para poder tenernos a las dos en el corto”, rememora Wagener, entre risas. “A lo largo del año me llegan muchos guiones de cortos, y para decidirme a hacerlo la historia me tiene que arrebatar, y esta lo hizo”, señala.

La actriz encarna el papel de Carmen, “un personaje controvertido que se enfrenta a una gran contradicción". Al final se enfrenta a perder a un ser querido y amar bien no es fácil”. Sobre el rodaje en la capital aragonesa, destaca “la calidez y calidad humana de todo el equipo. Nos trataron como reinas”.

"Un tremendo viaje"

Por su parte, Trujillo, asegura que se trata de una historia que se tenía que contar: “El rodaje fue precioso, y sobre todo el tener la oportunidad de formar parte del proceso creativo y de crear algo juntos gracias a la generosidad de Alfredo que siempre estaba abierto a nuestras propuestas”, afirma.

En cuanto a su personaje, Berta, asegura que le ha ofrecido “un tremendo viaje que me ha llevado a sentirme completamente comprometida con la defensa del derecho profundo a tener la libertad de morir cuando uno lo decida”, reivindicaba.

Este proyecto, que fue rodado en noviembre de 2024 en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, está dedicado a Estrella López y su marido Rafael Torrente, cuya experiencia vital inspiró la historia y quien ha formado parte del evento en la capital aragonesa.

“Ver el cortometraje me ha removido mucho por dentro, no es fácil contar esta historia y ser capaz de transmitir tantas emociones en la gran pantalla”, admitía él. “Ella lo quiso así, fue Estrella quien escribió el artículo con el que empezó todo, quién soy yo para no seguir adelante con su sueño”, concluía, emocionado,

El director Alfredo Andreu, con una trayectoria de cinco cortometrajes realizados entre España y Estados Unidos, ha destacado la dimensión personal de este trabajo: “Más allá de contar historias, lo que más me apasiona es rodearme de gente talentosa que convierte el proyecto en suyo”.

El estreno ha incluido también la proyección de ‘Cuando llega el frío’, de María Salgado Gispert, un relato sobre tres hermanos que pasan su verano en un pueblo de Aragón enfrentándose al silencio de sus padres ante una difícil situación familiar.

‘Te dejo el mar’ ha contado con el apoyo del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza y Aragón TV. Así, estas instituciones reafirman su apuesta por el talento aragonés en el ámbito cinematográfico.