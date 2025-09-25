Cerco entrega su premio internacional

Cerco, referente en la promoción de la cerámica contemporánea desde 2001, ha celebrado este jueves en el Centro de Artesanía de Aragón la entrega de la XIX edición de su Premio Internacional de Cerámica Contemporánea. Cada año Zaragoza se convierte, gracias a Cerco, en un punto de encuentro y referencia nacional e internacional para la cerámica creativa.

En esta edición, además del Premio Cerco (dotado con 6.000 euros), se ha estrenado el Cerco–Gres Aragón–Faveker, con una dotación de 2.000 euros dirigido a ceramistas de ámbito nacional, y se han concedido también dos accésits honoríficos.

El jurado ha otorgado los siguientes galardones:

• Premio Internacional CERCO (dotado con 6.000 euros) a la obra 'Slow Moving Shadow' (2024), de Lei Shao.

• Premio Nacional CERCO–Gres Aragón–Faveker (2.000 euros) a la obra '80 Personas Olvidadas' (2021), de Maite Barraincua.

• Primer accésit honorífico a la obra 'Brest I' (2024), de Ilias Christopoulos.

• Segundo accésit honorífico a la obra' Persistencia' (2025), de Félix Navarro.

La ceremonia de entrega ha contado con la presencia de Carmen Herrarte, directora general de Comercio, Ferias y Artesanía del Gobierno de Aragón; Rosario Lázaro Marín, Diputada delegada de Cultura de la Diputación Provincial de Zaragoza; en representación de Gres Aragón–Faveker, el ceramista Fidel Ferrando y el director de la empresa, José Fernández Ruiz; y Alejandra Castro, presidenta de la Asociación de Artesanos de Aragón.

Récord de participación

La XIX edición de Cerco ha batido récords de participación: 582 obras presentadas desde más de 50 países y 32 piezas seleccionadas para la exposición central, que podrá visitarse en el Centro de Artesanía de Aragón (Zaragoza) hasta el 8 de noviembre. La obra ganadora pasará a formar parte de la colección permanente de la Asociación de Artesanos de Aragón.

A la organización se suman apoyos esenciales como la Fundación CAI, que organiza una exposición y actividades paralelas, la galería de arte Urban Gallery, el distribuidor de pastas cerámicas en Zaragoza A. Anglada con la aportación de materiales, y el Ayuntamiento de Muel con el alojamiento del artista residente. La implicación activa del colectivo de ceramistas locales ha permitido la consolidación de Cerco a lo largo del tiempo.