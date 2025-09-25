Concierto solidario de Fors Sale y Sr. Isasi a beneficio de Aspace en la Sala López

Este viernes 26 de septiembre, a las 19.30 horas, la Sala López se convertirá en escenario de un concierto solidario muy especial a beneficio de Fundación Aspace Zaragoza. La cita reunirá a dos propuestas muy queridas en la escena musical aragonesa: For Sale y Sr. Isasi, que actuarán de manera altruista para apoyar los proyectos de la entidad.

Las entradas, con un donativo de 10 euros, están disponibles en Entradium, y también se pueden adquirir en la sede de Aspace Zaragoza o en taquilla el mismo día del concierto. Además, se ha habilitado una FILA 0 para quienes deseen colaborar aunque no puedan asistir: ES63 2100 3589 9213 0027 4018. La recaudación íntegra irá destinada a la mejora de instalaciones y recursos de la fundación.

Cartel del concierto solidario a favor de Aspace / Aspace

Una noche de 'power pop' e influencias indies por una buena causa

For Sale es una banda zaragozana de 'power pop' formada por Guillermo, Luis, Octavio y Vicente. Recién llegados de sus conciertos en The Cavern (Liverpool), traen a Zaragoza sus melodías cuidadas, llenas de energía y complicidad con el público.

Sr. Isasi es una banda pop-rock que se caracteriza por un sonido fácil de escuchar, pero difícil de encasillar. Una banda con influencias indies, con letras que conectan con el público y destacan por su contagiosa energía en el escenario. Conquista con un repertorio personal y auténtico.

Ambas bandas tomarán el escenario para poner música a una buena causa: colaborar con los proyectos de Fundación Aspace Zaragoza. Una entidad de referencia con más de 50 años de trayectoria, que acompaña a personas con parálisis cerebral y patologías afines a lo largo de todas las etapas de su vida, promoviendo su desarrollo personal, autonomía y calidad de vida. Actualmente atiende a cerca de 90 personas en su Colegio San Germán, Centro de Día y Residencia Consuelo Ciria.