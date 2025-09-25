Concierto solidario de Fors Sale y Sr. Isasi a beneficio de Aspace en la Sala López
La cita reunirá este viernes 26 de septiembre en la Sala López a dos propuestas muy queridas en la escena musical aragonesa para colaborar con la fundación referente en atención a personas con parálisis cerebral
Este viernes 26 de septiembre, a las 19.30 horas, la Sala López se convertirá en escenario de un concierto solidario muy especial a beneficio de Fundación Aspace Zaragoza. La cita reunirá a dos propuestas muy queridas en la escena musical aragonesa: For Sale y Sr. Isasi, que actuarán de manera altruista para apoyar los proyectos de la entidad.
Las entradas, con un donativo de 10 euros, están disponibles en Entradium, y también se pueden adquirir en la sede de Aspace Zaragoza o en taquilla el mismo día del concierto. Además, se ha habilitado una FILA 0 para quienes deseen colaborar aunque no puedan asistir: ES63 2100 3589 9213 0027 4018. La recaudación íntegra irá destinada a la mejora de instalaciones y recursos de la fundación.
Una noche de 'power pop' e influencias indies por una buena causa
For Sale es una banda zaragozana de 'power pop' formada por Guillermo, Luis, Octavio y Vicente. Recién llegados de sus conciertos en The Cavern (Liverpool), traen a Zaragoza sus melodías cuidadas, llenas de energía y complicidad con el público.
Sr. Isasi es una banda pop-rock que se caracteriza por un sonido fácil de escuchar, pero difícil de encasillar. Una banda con influencias indies, con letras que conectan con el público y destacan por su contagiosa energía en el escenario. Conquista con un repertorio personal y auténtico.
Ambas bandas tomarán el escenario para poner música a una buena causa: colaborar con los proyectos de Fundación Aspace Zaragoza. Una entidad de referencia con más de 50 años de trayectoria, que acompaña a personas con parálisis cerebral y patologías afines a lo largo de todas las etapas de su vida, promoviendo su desarrollo personal, autonomía y calidad de vida. Actualmente atiende a cerca de 90 personas en su Colegio San Germán, Centro de Día y Residencia Consuelo Ciria.
- La crónica del Casademont Zaragoza-Zabiny Brno: ¡Remontada histórica y a la Euroliga! 82-59
- Jesús Olmos, el frutero de Zaragoza que se ha convertido en el rey de la 10K de Bomberos: 'A sacrificio pocos me ganan
- Stellantis parará su producción en octubre en Zaragoza y otras cinco fábricas europeas
- Obras en la estación Delicias de Zaragoza: la llegada de 200 trabajadores de Adif desde el Portillo obliga a reformar sus instalaciones
- La nueva Comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza: una ‘ciudad’ de 'vanguardia' para 500 tricornios
- Paso definitivo para el derribo de la antigua estación del Portillo de Zaragoza: estos son los plazos del traslado a Delicias
- Así son los complejos de ocio que el futuro gestor del Parque de Atracciones de Zaragoza tiene en Argentina
- Un juzgado de Zaragoza investiga a una sección sindical de funcionarios por una subvención de 61.500 euros