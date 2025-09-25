Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto solidario de Fors Sale y Sr. Isasi a beneficio de Aspace en la Sala López

La cita reunirá este viernes 26 de septiembre en la Sala López a dos propuestas muy queridas en la escena musical aragonesa para colaborar con la fundación referente en atención a personas con parálisis cerebral

El grupo For sale actuará en la Sala López para recaudar fondos para Aspace

El grupo For sale actuará en la Sala López para recaudar fondos para Aspace / Aspace

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Este viernes 26 de septiembre, a las 19.30 horas, la Sala López se convertirá en escenario de un concierto solidario muy especial a beneficio de Fundación Aspace Zaragoza. La cita reunirá a dos propuestas muy queridas en la escena musical aragonesa: For Sale y Sr. Isasi, que actuarán de manera altruista para apoyar los proyectos de la entidad.

Las entradas, con un donativo de 10 euros, están disponibles en Entradium, y también se pueden adquirir en la sede de Aspace Zaragoza o en taquilla el mismo día del concierto. Además, se ha habilitado una FILA 0 para quienes deseen colaborar aunque no puedan asistir: ES63 2100 3589 9213 0027 4018. La recaudación íntegra irá destinada a la mejora de instalaciones y recursos de la fundación.

Cartel del concierto solidario a favor de Aspace

Cartel del concierto solidario a favor de Aspace / Aspace

Una noche de 'power pop' e influencias indies por una buena causa

For Sale es una banda zaragozana de 'power pop' formada por Guillermo, Luis, Octavio y Vicente. Recién llegados de sus conciertos en The Cavern (Liverpool), traen a Zaragoza sus melodías cuidadas, llenas de energía y complicidad con el público.

Sr. Isasi es una banda pop-rock que se caracteriza por un sonido fácil de escuchar, pero difícil de encasillar. Una banda con influencias indies, con letras que conectan con el público y destacan por su contagiosa energía en el escenario. Conquista con un repertorio personal y auténtico.

Ambas bandas tomarán el escenario para poner música a una buena causa: colaborar con los proyectos de Fundación Aspace Zaragoza. Una entidad de referencia con más de 50 años de trayectoria, que acompaña a personas con parálisis cerebral y patologías afines a lo largo de todas las etapas de su vida, promoviendo su desarrollo personal, autonomía y calidad de vida. Actualmente atiende a cerca de 90 personas en su Colegio San Germán, Centro de Día y Residencia Consuelo Ciria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La crónica del Casademont Zaragoza-Zabiny Brno: ¡Remontada histórica y a la Euroliga! 82-59
  2. Jesús Olmos, el frutero de Zaragoza que se ha convertido en el rey de la 10K de Bomberos: 'A sacrificio pocos me ganan
  3. Stellantis parará su producción en octubre en Zaragoza y otras cinco fábricas europeas
  4. Obras en la estación Delicias de Zaragoza: la llegada de 200 trabajadores de Adif desde el Portillo obliga a reformar sus instalaciones
  5. La nueva Comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza: una ‘ciudad’ de 'vanguardia' para 500 tricornios
  6. Paso definitivo para el derribo de la antigua estación del Portillo de Zaragoza: estos son los plazos del traslado a Delicias
  7. Así son los complejos de ocio que el futuro gestor del Parque de Atracciones de Zaragoza tiene en Argentina
  8. Un juzgado de Zaragoza investiga a una sección sindical de funcionarios por una subvención de 61.500 euros

Confirmados más detalles de Plaza Park: fecha de apertura, tiendas, restaurantes y hasta un nuevo acceso desde Zaragoza

Confirmados más detalles de Plaza Park: fecha de apertura, tiendas, restaurantes y hasta un nuevo acceso desde Zaragoza

Zaragoza elimina su límite para permitir la instalación de industrias peligrosas cerca de viviendas

Zaragoza elimina su límite para permitir la instalación de industrias peligrosas cerca de viviendas

Madrid se consolida como la comunidad referente en libre elección sanitaria en España

Madrid se consolida como la comunidad referente en libre elección sanitaria en España

Debate sobre la confesión del vecino de Ejea que mató a su camello: "Es una atenuante de manual"

Debate sobre la confesión del vecino de Ejea que mató a su camello: "Es una atenuante de manual"

El momento en que las olas arrasan un restaurante en Hong Kong durante el tifón Ragasa

El momento en que las olas arrasan un restaurante en Hong Kong durante el tifón Ragasa

Concierto solidario de Fors Sale y Sr. Isasi a beneficio de Aspace en la Sala López

Concierto solidario de Fors Sale y Sr. Isasi a beneficio de Aspace en la Sala López
Tracking Pixel Contents