Daniel Guzmán (estrena 'La deuda') en Zaragoza: "Se apuesta todo al turismo y eso crea un desarraigo muy negativo en la sociedad"

Lucas y Antonia conviven en un modesto piso en el centro de la ciudad. Pese a sus dificultades económicas, ambos afrontan la vida con humor y mucho cariño hasta que un fondo de inversión adquiere el edificio y se ven obligados a abandonar su vivienda. Lucas intentará conseguir el dinero necesario para evitar la pérdida de la casa iniciando una huida hacia delante de difícil retorno. A partir de ahí, 'La deuda', la nueva película de Daniel Guzmán, se convierte en una "historia de amor atravesada por el 'thriller' y el drama, tres géneros que hacen que esta sea mi película más ambiciosa", explica el propio cineasta y protagonista del filme, que este jueves ha preestrenado la película en los cines Palafox de Zaragoza (se estrena el próximo 17 de octubre) donde ha protagonizado un coloquio con el público.

"Es una película de género que se mezcla con una historia de afecto, una historia de amor intergeneracional, y con una búsqueda hasta dónde estaría dispuesto a llegar una persona por alguien a quien quiere y que está en una situación difícil", asegura Daniel Guzmán que estuvo cuatro años trabajando hasta que la película llegó a buen puerto.

El acceso a la vivienda

El tema de la vivienda, y la dificultad para acceder a ella, ocupa un lugar central en 'La deuda': "Pero, mira, no es un tema actual, porque lamentablemente, por ejemplo, la gentrificación llevamos arrastrándola mucho tiempo por el modelo de ciudad que el capitalismo nos está imponiendo. Se está echando a toda la gente de los barrios céntricos para sacarle más partido económicamente a las viviendas. Se acaba apostando todo al turismo y eso crea un desarraigo muy negativo en la sociedad", denuncia sin titubeos un Guzmán que se ha posicionado activamente sobre el tema a lo largo de su trayectoria.

Junto a ello, se aborda el diálogo intergeneracional en un mundo en el que parece que se arrincona cada vez más a las personas mayores: "A partir de una edad hay una exclusión social, laboral,... de un tipo de personas y generalmente el cine nunca pone el foco ahí. Yo en mis tres películas he tenido a tres personas de edad muy avanzada como protagonistas que me parece que tienen mucha historia que contar todavía. Hay mucho que aprender de las personas mayores, ¿por qué no pueden ser protagonistas en el cine?", aborda el director y actor, que reconoce que pensar así tiene que ver con su experiencia vital: "Al final todas mis películas tienen un apego y una cercanía porque beben de la realidad, de experiencias mías personales, que son el detonante, y hablo de cosas que he vivido que me parece que tienen el valor dramático necesario, interesante, para construir una historia", asegura antes de ir más allá: "En esta película todo parte de la relación con mi abuela, por todo lo que me enseñó, lo que me aportó y porque mi vida tuve la suerte de compartirla a su lado y eso en cierta manera marca también mis propias historias, cómo no".

La culpa que paraliza

Daniel Guzmán, que se ha rodeado con un elenco de primer nivel que incluye a Rosario García, Luis Tosar, Itziar Ituño y Susana Abaitua, también aborda el concepto de la culpa tan arraigado en la sociedad: "Me parece un tema muy importante que lo tenemos intrínseco y arraigado a través de una sociedad judeocristiana que a veces nos paraliza y nos condiciona y no nos deja evolucionar. No nos deja perdonarnos y no nos da la oportunidad de equivocarnos. Eso es muy duro", recalca.

Guzmán cuenta con 52 años en la actualidad, pero su rostro entró (y sigue entrando) en millones de hogares españoles merced a la serie 'Aquí no hay quien viva'. "Es un fenómeno social que nos va a acompañar siempre, que ya es historia de la televisión y todavía se siguen poniendo los capítulos. La gente sigue enganchada y dando unas audiencias increíbles, son esos proyectos que pasan una vez en tu vida que conectan con el público. Sigue entrando en tantos hogares porque al final es una serie intergeneracional, que toca la adolescencia, la juventud y la entrada a la edad adulta", concluye.