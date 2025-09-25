El universo de Star Wars toma las calles de Zaragoza este sábado: recorrido y horarios

Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, Chewbacca, Yoda y Darth Vader, entre otros muchos. Todos ellos desfilarán por las calles de Zaragoza este sábado 27 de septiembre con la celebración, por primera vez en Zaragoza, del Training Day, un evento anual en torno a Star Wars organizado por la Legión 501 - Spanish Garrison.

Así, las calles del centro de Zaragoza recibirán a alrededor de 1.000 personas, que incluye también la presencia de músicos y diferentes colaboradores que hacen posible que todo salga a la perfección.

El Training Day comenzará el viernes 26 de septiembre (un día antes del gran desfile) con un 'photocall solidario' desde las 19.00 horas, seguido de un concierto a las 21.00 horas con la participación de la Banda Municipal de Gallur, las Bandas de Botorrita, Muel y Colmenar Viejo, además de la Film Symphony Rondalla, bajo la coordinación de Musicara.

El recorrido completo

El cuartel general de la Legión 501 se ha instalado en el colegio Cándido Domingo, en la calle Sobrarbe, y a partir de las 17.30 horas el sábado, el desfile transcurrirá por la calle Sobrarbe, el puente de Piedra, Echegaray y Caballero, San Vicente de Paúl, Coso, calle Alfonso, plaza del Pilar (donde se hará la foto grupal) y vuelta al cuartel general por la calle Don Jaime I, el Puente de Piedra y la calle Sobrarbe. En total, unos tres kilómetros de recorrido en el que los vecinos de Zaragoza podrán contemplar la macro colección de trajes de Star Wars que exhibirán los más de mil frikis de la saga que se van a dar cita en la ciudad.

El Training Day es una cita anual organizada por la Legión 501 - Spanish Garrison, un club mundial de fans que recrean trajes de Star Wars con calidad cinematográfica. Esta será la decimoquinta edición del evento, que por primera vez se celebrará en Zaragoza, tras pasar por ciudades como Madrid, Valencia, Córdoba o Salamanca. La última edición congregó a más de 60.000 personas. Además de atraer a seguidores de Star Wars de todo el mundo, tiene como objetivo recaudar fondos para fines sociales.

La agrupación de voluntarios Legión 501 cuenta con unos 15.000 miembros repartidos por todo el mundo. Sólo en España suma más de 750 socios en activo. La organización destaca sobre todo por la fidelidad de sus recreaciones. De hecho, los trajes que utilizan tienen que pasar una serie de validaciones antes de poder ser utilizados y deben ser replicas exactas de algún fotograma del universo Star Wars.