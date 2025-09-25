La Real Maestranza de Caballería de Zaragoza celebra su Ciclo Cultural de Otoño

La Real Maestranza de Caballería de Zaragoza celebra la semana que viene una nueva edición de su Ciclo Cultural de Otoño titulado en esta ocasión 'Monarquía, nobleza y arte', y que se celebrará, como es habitual en el palacio que es su sede, en la calle Dormer, 21, de la capital aragonesa.

El ciclo comenzará el lunes 29 de septiembre, a las 19.00 horas, con el concierto del grupo Plaisir d’amour, que interpretará un programa englobado bajo el nombre de 'Música de la colección de SAR el Infante Don Francisco de Paula Antonio de Borbón (primer Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería) y su época'.

Formado por los instrumentistas Pablo y Alejandro Baleta, e Inés Ananda, como voz, la formación, que precisamente se presenta en sociedad con este concierto, ha elegido un repertorio muy especial que han seleccionado con mimo y con rigor histórico.

Dos conferencias

Al día siguiente, también a partir de las 19.00 horas, Carolina Naya Franco, de la Universidad de Zaragoza, impartirá la conferencia 'Joyas y alhajas donadas por la monarquía y aristocracia española al Tesoro del Pilar'.

El ciclo se clausurará el miércoles 1 de octubre en el horario habitual con Inés Serrano Arnal, también de la Universidad de Zaragoza, que hablará sobre 'Pintoras de la nobleza española en el siglo XIX: del reinado de Isabel II a la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena'.

Así, dos conferencias y un concierto conforman el Ciclo Cultural de Otoño de este 2025 de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza con una mirada especial y profunda a la monarquía, nobleza y el arte. Como es habitual, todas las actividades de este ciclo de la semana que viene son de entrada libre hasta completar el aforo.