El programa Veruela Estival termina este sábado con una muestra de dances del Moncayo

Una muestra de dances y tradiciones del Moncayo llegará por primera vez al exterior de la iglesia del monasterio de Veruela el próximo sábado 27 de septiembre, a las 11.30 horas, y lo hará cerrando la programación del festival Veruela Estival, el ciclo de actividades culturales organizado por la Diputación de Zaragoza y que ha llenado el espacio del monasterio desde el mes de mayo.

Así, el público podrá disfrutar con entrada libre de actuaciones de grupos de dance que mantienen vivas las tradiciones de sus respectivos territorios. Esta es la primera muestra que se organiza, por lo que la Diputación de Zaragoza ha querido contar con la participación de grupos invitados que reflejan la diversidad y riqueza del folclore del Moncayo. La presentación del evento correrá a cargo de Vicente Chueca, historiador y etnógrafo del Instituto Aragonés de Antropología.

El programa de este evento incluye el Paloteau o Dance de Añón de Moncayo, una tradición aragonesa que se celebra el primer domingo de octubre y que incluye la lectura de versos sobre la batalla de Lepanto donde el sonido atávico de los palos resuena en el Moncayo y los trajes, reproducidos sobre el dibujo de Valeriano Bécquer, y se combinan con el sonido de dulzainas y tambores.

Por su parte, el Dance de Bulbuente es la representación popular más antigua de este tipo en Aragón al datar de 1596. Un sonido de palos y de cascabeles, que dicen que ahuyenta al diablo, se desparrama por el caserío y la fiesta lo inunda todo. Recitados, cantos, músicas, bailes y teatralizaciones se representan de forma continuada.

Los trajes de los danzantes, vistosos llegarán de la mano del Dance de Albeta, donde conservan las antiguas faldas o sayas sobre calzón blanco, camisa y chaleco de igual color y, sobre ellos, un pañuelo doblado cruzando pecho y espalda.

El Dance de Ainzón es un tradicional palotiau, dance, dichos, trenzado de cintas son la expresión en forma de música, baile y teatro de la fiesta que forman parte de la identidad de Ainzón. Una tradición que se mantiene desde el año de 1700.

Por último, el Dance de Borja es una fiesta de barrio que se convierte en dance y palotiau representativo de el municipio, del que se tienen registros al menos desde 1843. La vida del santo se narra y se baila con los palos de colores rojo y blanco, las cintas y los arcos.

Esta muestra de dances y tradiciones no solo busca preservar y difundir el patrimonio cultural inmaterial del Moncayo, sino también fortalecer los lazos entre los distintos conjuntos folclóricos.