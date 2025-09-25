Santa Isabel se convertirá en ‘Santa Rocks’ para reivindicar el barrio

El sábado 27 de septiembre la plaza de la Libertad reclamará su nombre a ritmo de pop-rock. Desde las 18.30 horas la segunda edición del Santa Rocks hará vibrar al barrio de Santa Isabel hasta el filo de la medianoche. Cuatro bandas locales subirán al escenario: Los molondros, Los de la acera, The Try-tones y Los Rehenes. El acceso será gratuito.

Según explica José Manuel García, organizador del 'Santa Rocks': “Lo que queremos es dar a conocer un barrio dinámico poco conocido por el resto de Zaragoza”.

Este festival nació con el objetivo de integrar y dar visibilidad a un núcleo poblacional que vive “al otro lado de los dos ríos”. De esta manera, se definió un modelo de jornada festiva, con epicentro en la música y que “integrara toda la red social de Santa Isabel”, apunta García. Para ello se involucró a la Junta Municipal, a los comerciantes, asociación de vecinos y asociaciones como las de moteros PICA, que trabaja por la protección de la infancia.

Propuesta que se consolida

La edición de 2024 recibió el diploma de Buenas Prácticas por parte de Ebropolis y superó todas las expectativas de asistencia, reuniendo a más de 500 vecinos en torno a la música y la convivencia. “Hubo lleno durante las cuatro horas”, según recuerda José Manuel García, y este año son los propios miembros de las bandas participantes en 2024 quienes han asumido la puesta en marcha del segundo 'Santa Rocks'. “Queremos integrar el barrio”, expresa García y pone también valor que en Santa Isabel hay mucha actividad cultural, pero con pocos espacios donde desarrollarla. La organización desearía que a la actividad musical se uniesen otras disciplinas artísticas, “pero de momento no hemos tenido suerte”, lamenta García.

“La gente de aquí es muy isabelina, muy del barrio”, destaca García, y precisamente ese arraigo se refleja en los requisitos de los artistas que participan en el evento: al menos uno de los componentes de la banda tiene que residir en el barrio de Santa Isabel. Bajo esa premisa, se cuenta con un listado de una docena aproximada de candidatos a sostener en el tiempo esta iniciativa del barrio y para el barrio.

Cartel del 'Santa Rocks' 2025 / Santa Rocks

Los grupos participantes de este año cubren un amplio espectro musical, desde la experiencia y el rockabilly más puro de The Try-Tones, hasta los ritmos potentes y jóvenes de Los de la acera o Los molondros, sin olvidar la revisión de lo mejor del rock’n roll de los 80 y 90 de la mano de Los rehenes. “Son bandas de gente veterana, pero también de gente muy joven que están realmente empezando”, apostilla García.

Así, con la finalidad de dar a conocer a bandas emergentes, dar espacio a la realidad cultural de la vecindad y cohesionar el entramado social de Santa Isabel, el II 'Santa Rocks' sonará este sábado para que todo quien quiera conocer mejor este lugar de Zaragoza se acerque a ser parte de la fiesta.