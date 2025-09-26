El Open House Zaragoza vive una jornada sensorial en el Palacio Larrinaga y vibrante con la Cúpula sonora

La segunda jornada de Open House Zaragoza ha desplegado de nuevo un intenso programa en el que los visitantes han redescubierto edificios icónicos y espacios no visitados hasta ahora en la ciudad. Desde la Aljafería Oculta a la Central de Energía DHC de la Expo, pasando por el edificio multifuncional de Aragonia, o la curiosa Casa Moneva, proyectada en 1925, y que hoy llama la atención en el número 12 de la calle Sanclemente, en pleno centro de Zaragoza con su singular fachada de ladrillo inspirada en los palacios florentinos.

La tarde ha tenido su momento más inspirador en el Palacio Larrinaga, sede de Fundación Ibercaja, con la propuesta Música en color, a cargo de la reconocida acuarelista Cuca Muro, quien ha pintado una obra en directo al ritmo de la música que sonaba en la sala de vidrieras del Palacio. La artista se ha inspirado en la historia de la pareja para la que originalmente se construyó el edificio, Miguel Larrinaga y Asunción Clavero, y en su historia de amor.

Además de las acuarelas, ha empleado elementos como sal para crear volumen en la obra y ha invitado al público a participar de su proceso creativo y a practicar la sinestesia en la música. "El que juega no juzga, es importante jugar y dejar fluir la pintura", ha comentado ante los asistentes, fascinados con cómo, en apenas una hora y dejándose llevar por los acordes, Cuca Muro ha transformado el lienzo en una obra de arte que habla también de arquitectura.

Original cierre con la Cúpula Sonora

La jornada se cerrará este viernes con uno de los espectáculos más especiales que Open House hace posible una vez al año en la ciudad, la Cúpula Sonora que convertirá la arquitectura en instrumento musical, ya que la Cúpula del Parque de La Granja será escenario y también instrumento sobre el que percutirán los músicos de Rosín de Palo, Mejor Sordo y Los Manises, con la magia de las también sorprendentes y analógicas proyecciones de Miguel Gallego Ballester (Maresía Lightshow).

El festival Open House Zaragoza acogerá mañana sábado (12.00 horas en Caixaforum) el estreno absoluto el documental 'Zaragoza Moderna' (2025, 55 min.), dirigido por Vicky Calavia, que invita a pasear la ciudad habitada con otra mirada y redescubrir cómo la realidad, obvia por cotidiana, aflora y emerge en forma de ciudad moderna. La cinta propone un recorrido por la Zaragoza de los años 70 a través de su muralismo cerámico, vitralismo y entornos decorativos y arquitectónicos asociados. La sesión contará con la presentación de Antón Castro y un coloquio posterior con la propia directora junto a Sergio Sevilla y Ana Durán, historiadores de arte y creadores de la ruta del mismo nombre.

Este estreno forma parte de la jornada Un Pasaje de Cine, que continuará en Caixa-Forum a las 17:00 h con la proyección de 'Suburbia' y 'Arquitectura emocional 1959' (Goya 2023 Mejor Cortometraje de Ficción) de Elías León Siminiani, y culminará a las 19.30 horas con la comedia 'Menudas piezas', del director zaragozano Nacho G. Velilla.

La noche del sábado será especialmente espectacular el evento “Site-specific” en el Hotel Hiberus (22.30 horas, entradas agotadas) con la performance multidisciplinar BLUE y la danza vertical Geure(r)a, creada por el artista Sergio Muro junto a Dómix Garrido, Lucio Cruces, Pilar Marqués, Huguette Sidoine, Paloma Marina y la danza vertical de Janire Etxabe.