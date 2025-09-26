Estos son los cortes de autobús y tranvía por el desfile de Star Wars en Zaragoza

Llegadas de una galaxia muy, muy lejana, los soldados imperiales y las tropas rebeldes invadirán este fin de semana Zaragoza. Lo harán durante el Training Day 2025, que reunirá a cientos de personas caracterizadas como los personajes de la saga Star Wars procedentes de diferentes puntos del mundo. El evento está promovido por la la Legión 501 - Spanish Garrison y tiene fines solidarios: su objetivo es recaudar fondos para Aspanoa, que apoya a las familias y niños con cáncer de Aragón, Somos Pera, proyecto inclusivo de personas con diversidad funcional y necesidades especiales y la protectora de animales 4 Gatos y Tú, centrada especialmente en el rescate, cuidado, esterilización y adopción de gatos abandonados en Zaragoza.

El plato fuerte del Training Day 2025 es el desfile que este sábado recorrerá las principales calles de la ciudad. Soldados imperiales, tropas rebeldes y algunos de los robots más icónicos del universo Star Wars se desplegarán desde las 17.30 horas partiendo de su Cuartel General situado en el CEIP Cándido Domingo. Su camino seguirá por el Puente de Piedra, calle Don Jaime, Coso, plaza de España y calle Alfonso, para entrar triunfalmente en la plaza del Pilar, donde se realizará una foto de grupo con todos los participantes. Finalmente, volverá hasta su Cuartel General por Echegaray y Caballero y atravesará de nuevo el Puente de Piedra.

¿Cuánto dura el desfile?

Más de 600 personas participarán en el desfile, procedentes de la Spanish Garrison y de otras asociaciones basadas en esta saga. Todos sus miembros utilizan trajes basados en diferentes personajes de la saga, de calidad cinematográfica, que requieren un gran trabajo artesanal, de restauración y mantenimiento continuo para utilizarse en estos eventos. También les acompañarán algunos de los robots más icónicos del universo Star Wars, como R2D2, y músicos que interpretarán versiones de los temas de las películas y series.

Se prevé que el recorrido dure unas tres horas, para acabar sobre las 20.30 horas aproximadamente. Esto supondrá algunas posibles afecciones en las líneas de autobús urbano 21, 22, 28, 29, 32, 35, 38, 39, 40, 50 y Ci4. El tranvía tendrá un corte puntual en el momento en el que coincida el paso del desfile con el recorrido del tranvía, entre Plaza España y calle Alfonso.