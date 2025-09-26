Las 'Turbulencias' de Javier Losilla: Crónicas de la ciudad en la que durante cinco días no se pone el Sol

Ni el Sol, ni el La, ni el resto de las siete notas de la escala natural se ponen en Vic durante cinco días: los que dura su Mercat de Música Viva, que este año ha cumplido la edición número 37, con nueva y triple dirección artística (Joan Rial, Jordi Casadesús y Rubèn Pujol), más escenarios y una oferta de conciertos amplia, variada e interesante. Un mercado es un mercado, dirán ustedes, y hay de todo. Y tienen razón, pero además de la cantidad cuenta la calidad, y ahí Vic se mueve en terreno sólido. Música sin fin, pues además de la programación oficial, el off Mercat es una fiesta que ocupa, calles, plazas, riberas y solares. Como para llegar a todo, oye. Imposible, salvo que tengas el don de la ubicuidad, que no es mi caso. Así, estas crónicas responden a una elección obligada por el tiempo y otros factores. ¿Acertada? En general, por la respuesta de los artistas, desde luego.

La heterodoxa cantaora Rocío Márquez (con Pedro Rojas a la guitarra) abrió el Mercat con el espectáculo de 'Himno vertical', su disco más reciente, y dejó a los espectadores clavados en la butaca. Rocío no solo fractura las fronteras del cante; también lo ofrecedesde una perspectiva que no es exagerado afirmar que hay un antes y un después de ella en el flamenco. Por un lado, su voz es epítome de todos los matices, de todos los graves, de todos los agudos, de todas las emociones, de todos los sentimientos, de todos los bálsamos y de todas las perturbaciones, apoyada por la guitarra multidimensional de Pedro Rojas, que no acompaña, sino que se funde con el cante. Pero hubo mucho más en la presentación en Vic de 'Himno vertical': una puesta en escena ornamentalmente simple, pero aprovechada al máximo con los recursos de la mejor creación teatral, desde las representaciones de la Grecia antigua hasta las performances más contemporáneas, con pensada dramaturgia y feliz desarrollo. Rocío ha dejado la silla de cantaora para expandirse por todo el espacio escénico a la manera de los bailaores más rompedores. El 'Himno vertical' de Rocío es como el monolito de 2001: la odisea del tiempo y del espacio; es decir, de la vida; es decir, del arte sin adjetivos ni aditivos para dar color.

Jay Jay Johansson

¿Qué decir de Jay Jay Johansson? Que es un 'crooner' del siglo XX que ha atravesado océanos de música para seguir en el XXI dando cuerda a su personal bolero sajón. El micrófono es como una extensión de su cuerpo, y a él se aferra como un traficante de emociones para arrullarnos las vísceras cantando 'Believe In Us': «Tú crees en mí / yo creo en ti / ¿cómo es que no crees en nosotros?». Presentó un par de piezas de su nuevo álbum y cerró como acostumbra. ¿Novedad? No, emoción asegurada.

Jay Jay Johansson, el ‘crooner’ del siglo XX que sigue marcando estilo en el XXI. / XAVI TORRENT

No quiero dejar de hablarles de DarioBassolino, pianista y productor napolitano de larga trayectoria como músico de otros artistas, pero debutante en el terreno discográfico con proyecto propio: 'Cittá Futura'. Bassolino es un paisajista sonoro retro que dibuja deliciosas y 'vintage' bandas sonoras como las compuestas por Franco Micalizzi (de quien interpretó una pieza), creador de partituras para las películas conocidas como 'poliziotteschi', un subgénero de cintas de criminales, que fueron muy populares en la Italia de los años 70 del siglo XX.

Verde Prato y Clara Agular

Me gustó, por otra parte el arty-rock de Enric Mont Lecocq, que canta en catalán y francés. Verde Prato y Clara Agular presentaron un proyecto conjunto interesante, pero poco cocinado. La cantaora Ángeles Toledano se presentó como renovadora del flamenco, pero no pudo competir con Rocío Márquez. La portuguesa Sofia Leão , hija del del exMadredeus Rodrigo Leão, tiene mejor voluntad que canciones. Lamentablemente me perdí la actuación del gran grupo gallego de jazz Sumrrá , de inclasificable creatividad.Los extremeños Sanguijuelas del guadiana, que engarzan las raíces de su tierra con el rock y los aires flamencos, defienden con arrestos un directo enérgico y vacilón.

La artista suizo-guatemalteca Baby Volcano, con su notable combinación de trap, hip hop, electrónica y latineo, tuvo la mala suerte de ser programada por la mañana, en la calurosa carpa abierta; el mismo error que sufrió el grupo C’mon Tigre, cuyo especiado jazz africano no encajaba bien un viernes a las 12 de la noche, con la ciudad echando música por los cuatro costados. Revulsivo, el espectáculo 'Durruti T’estimo', opereta audiovisual sobre el sindicalista, revolucionario y anarquista español Buenaventura Durruti (1896-1936), una propuesta arriesgada, musicalmente sóliday detallista, y conceptualmente rigurosa, pero no hagiográfica.El músico Guillem Caballero y el escritor Tuli Márquez son sus creadores, quienes la pusieron en pie con la compañía 'Les Solidàries'.

Lina y Marco Mezquida

También de nota fue el dúo formado por la cantante Lina y el pianista Marco Mezquida, quienes acaban de publicar el disco 'O Fado'. La portuguesa Lina, exploradora de los límites del fado, que ha trabajado con Refree, Justin Adams y Jules Maxwel, se ha enredado ahora con uno de los pianistas más sobresalientes de las españas para abordar canciones que traspasan su propia idiosincrasia. En Vic, el mano a mano entre Lina y Marco fue, además de una demostración de talento, una propuesta singularmente hermosa. La voz de ella envuelve, el piano de él, con vibrantes introducciones en las que la música revienta por las costuras, arrebata. Así las cosas, quién puede resistirse a tamaña reunión.

La renaciday admirada Maria Arnal nos dejó con la duda de si quiere recorrer la senda de Rosalía. Por el momento, la preferimos cantando 'antigüedades' como 'A la vida'. Y La Ludwig Band, formación muy apreciada en Cataluña, guisa un revuelto musical que a veces sí, y a veces no se sabe. Yo la prefiero cuando se acerca al rock laietano y a gloriosos 'bojos' como Pau Riba y Jaume Sisa. Pero tiene devotos totales.