Marc Gili (miembro de Dorian, que actúa en el FIZ): "Cualquier movimiento ‘underground’ hoy es convertido en paquetería de Amazon"

Vuelven a Zaragoza, una especie de casa segura para Dorian.

En Zaragoza fue de los primeros lugares de España donde llenábamos las salas ya con nuestro primer disco, que no fue ningún éxito, pero tuvimos mucho apoyo desde el principio. Entonces para nosotros siempre es un placer volver. Además tenemos un montón de amigos y amigas por la ciudad, yo voy yendo regularmente, así que tengo la suerte de conocerla bien. Siempre vamos con muchas ganas y em este caso presentando álbum nuevo en el FIZ, o sea que de puta madre.

Presentan 'Futuro imposible' en el que quizá han vuelto a sus orígenes, ¿esa era la intención?

Casi te diría que hay como una especie de trilogía discontinua en la discografía de Dorian, que podría empezar con un disco que se llama ‘La ciudad subterránea’, donde está 'La tormenta de arena', ‘Verte amanecer’ o ‘Paraísos artificiales’. Esa trilogía discontinua continuaría con otro álbum que se llama ‘Justicia universal’ y podría cerrarse con este ‘Futuros imposibles’. Son los tres un poquito la quinta esencia del sonido Dorian, que es esta mezcla entre guitarras afiladas, sintetizadores, letras existencialistas, pista de baile, momentos más íntimos y psicodelia. Ese vértice entre new wave y electrónica de baile y melancolía es algo que es marca de la casa y que es común a estos tres álbumes, que además de forma intencionada tienen portadas con tonos azules, los puedes poner juntos y te conforman esa trilogía. Así que sí, de alguna manera este álbum ha sido como volver a casa.

Es una forma de abordar el duelo de manera positiva, de sacar algo positivo de los duelos. Quizás en el mundo en el que vivimos no está de menos nunca esta enseñanza, ¿no cree?

En efecto, mira, se nos tiende a enseñar en la cultura occidental, sobre todo a esconder el dolor bajo la alfombra, lo tapamos con drogas, con alcohol, buscando compañía, buscando que nos entretenga tomar algo con amigos o viendo la tele. Buscamos tapar el dolor distrayéndonos. Nosotros en las canciones de este álbum, que son canciones que hablan sobre diferentes tipos de duelo, planteamos hacer todo lo contrario, que te enfrentes al duelo por una separación o por la muerte de un ser querido de frente, sin tener miedo a sentir cosas profundas y a sentir dolor y una pena profunda, pero sin quedarte estancado ahí. El hecho de enfrentarnos directamente al dolor en lugar de esconderlo, hace que podamos salir más rápidamente de ahí. Pero además, nosotros proponemos en este álbum entender que las personas que están en nuestra vida casi siempre conforman un ciclo y que a veces pueden desaparecer de nuestras vidas. Tenemos que asumir esto, que tampoco nos han enseñado qué sucede. Nos han enseñado a pensar que las cosas son para siempre. Y si tú asumes que no lo son, podrás concentrarte para salir de ese duelo, en recordar los buenos momentos que has vivido junto a esa persona que ya no está en tu vida y en todo lo positivo que te ha aportado esa persona, asumiendo que ya no volverá. Y una vez haces todo este paquete de, digamos, proceso mental que puede durar meses, saldrás del duelo muy limpio, fortalecido, sin quedarte estancado ni en el dolor ni en el rencor, porque habrás potenciado la parte positiva que esa persona que ya no está en tu vida ha aportado a tu camino. Y esto es lo que proponen canciones como ‘Por ti’, que es la que canta Belly en el álbum, que es una canción que habla sobre la importancia de aprender a perdonar y pedir perdón en esta vida, para soltar lastres, rencor y dolor.

¿No se nos educa para la pérdida?

No se nos educa ni en el dolor ni en la muerte. Hay un proverbio, una expresión de los budistas que dice que vida es una naranja partida por la mitad. Una de las dos mitades de la naranja tiene la piel sana, brillante. Cuando la cortas y muerdes la carne, esa naranja sabe dulce, jugosa, carnosa. La otra parte de la naranja está totalmente podrida, está gris, su piel es asquerosa. Y cuando la muerdes te dan ganas de vomitar. Pero dicen los budistas, te la tienes que comer entera. Todo es la vida. El dolor no es algo que venga desde fuera de la vida para joderte a ti, forma parte de la vida tener momentos malos, tener momentos de duelo, de dolor, momentos donde las cosas se acaban o alguien se muere injustamente. Esta es una enseñanza que a mí me ha enseñado muchísimo a no cargar con la pena, a no cargar con el dolor, sino asumirlo para poder superarlo.

¿Esa es la clave para que hayan aguantado tanto tiempo juntos como banda?

La clave para que hayamos aguantado tanto tiempo juntos son varias. La primera, aprendimos a solucionar nuestros conflictos dialogando, no quedándonos con el rencor dentro. Tenemos una máxima que es que cuando alguien tiene un mal día y se comporta mal con algún compañero, tiene que pedir disculpas automáticamente y el otro le tiene que dar un abrazo. En segundo lugar te diría que seguimos sintiendo pasión por hacer música y por hacer la misma música todos juntos. Y en tercer lugar, disfrutamos muchísimo de tocar en directo y de nuestra profesión. siempre digo que para mí el éxito de Dorian es llevar 20 años juntos haciendo la música que nos da la gana, sin atender a las modas, a las presiones de la industria discográfica, a las modas pasajeras, a los vaivenes de los tiempos que corren.Y haber podido hacer esto durante 20 años haciendo lo que nos da la gana, es la definición del éxito para mí.

¿Está muerta la etiqueta indie hoy en día?

Yo creo que no está muerta para nada. Hay un montón de bandas en el ‘underground’, un montón. Lo que sí que echo un poco en falta es un ‘underground’ un poquito más combativo, donde se expresen ideas políticas, sociales, cosas que están más en la calle. La música actualmente está en un momento un poquito ombliguista, donde la gente habla solo de sus cositas. Está bien también, pero echo en falta un poquito ese elemento combativo que podías encontrar en el punk, en el rock alternativo de los 90 o en el hip hop. Hay mucho indie, lo que pasa es que hay bandas que habiendo surgido de la autogestión en los últimos 15 años se han hecho tremendamente grandes, pero eso no significa que no haya un montón de grupos y de solistas haciendo cosas increíbles y arriesgadas en subsuelo.

Y la música, ¿en qué lugar queda en la sociedad hoy en día?

Esto que acabas de decir es efectivamente así y responde a que vivimos en un momento en el que estamos sumergidos en una dinámica turbocapitalista, en el sentido de que todo, absolutamente todo se convierte en mercancía. La propia industria de la música, incluso en su vertiente más alternativa o independiente, se ha ido convirtiendo también en entretenimiento y faltan voces disidentes, gente que invente nuevas maneras de cantar, de vestir, que sucedan cosas desde la autogestión realmente excitantes. ¿Por qué? Porque a lo que surge algo enseguida se convierte en un producto y se empaqueta. Y cuando una vez se empaqueta se domestica eso porque se convierte en un producto.

Lo tiene muy claro.

Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos artistas de trap surgidos mediados de los 2010 se han acabado convirtiendo en cantantes de, entre comillas, de reggaetón para estar en los 'charts'? Muchísimos, casi todos. La gente va al final detrás del dinero muchas veces. ¿Por qué? Porque la propia dinámica del mercado empuja a mucha gente hacia ahí. Otros no, otros se quedan donde estaban y siguen haciendo su arte, pero otros oyen esos cantos de sirena y se van rápidamente. Eso pervierte el arte y tiene que ver con esta dinámica turbo o hipercapitalista en la que estamos, donde de forma muy rápida cualquier movimiento ‘underground’ auténtico, espontáneo, estimulante es absorbido y convertido en paquetería de Amazon.