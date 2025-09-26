Títeres sin cabeza invita a visitar su universo de personajes

La compañía Títeres sin cabeza celebra este año su 15 aniversario con un programa de actividades especialmente dedicadas al público infantil. En este contexto, la exposición ‘15 años creando sin cabeza. Historias desde el corazón contadas por títeres’, que se ha inaugurado este viernes en el Centro de Historias de Zaragoza, ofrece un recorrido por la trayectoria de la compañía, sus procesos artísticos y sus espectáculos.

Títeres sin cabeza nació en el año 2010 apostando por el teatro de marionetas para la infancia. Desde entonces, la compañía ha creado 14 espectáculos de títeres e impulsado infinidad de talleres y actividades. Todos ellos están representados en esta exposición.

La muestra se ha presentado con la presenciade Sara Fernández, consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Alicia Juárez y Fernando Martínez, fundadores de Títeres Sin Cabeza.

Con esta exposición, la compañía quiere que el público sienta que está en su taller de títeres. “Les invitamos a adentrarse en nuestros procesos creativos, que suelen quedar ocultos”, ha señalado Alicia Juárez. Con la exposición se quiere dar al teatro de títeres el lugar que le corresponde ya que, en ocasiones, se le trata como un género “menor”. “Además - explica Juárez - la creatividad no es solo historia o escenografía, sino que desarrolla cultura infantil, y es lo que pretendemos con nuestros personajes”.

Una exposición para crear sus personajes

Para conocer de verdad el trabajo de esta compañía, la exposición adentra al público en el proceso creativo: lo guía a través de un recorrido en el que cada visitante puede imaginar su forma de cambiar el mundo con un espectáculo de títeres.

Este recorrido consta de cinco bases a través de las que se construye una historia de títeres: en la primera se elige una temática relacionada con el cuidado al planeta y el desarrollo humano, temas fundamentales de los espectáculos de la compañía Títeres Sin Cabeza. En la segunda base nos proponen imaginar al protagonista de la historia y nos ponen como ejemplo algunos de sus personajes.

En la tercera parte del recorrido, el público puede elegir el tipo de títere que escogería para su historia y para ello, nos muestran qué son los títeres de mesa, los de guante, los títeres de objeto, los bocones, los títeres de hilo, o marionetas, y los títeres corporales. Cada uno de ellos está asociado a un espectáculo de la compañía.

En la cuarta base se exhiben diferentes escenografías con los elementos necesarios para que podamos ubicar a los personajes dentro de la historia que se quiere contar. Para finalizar, en la quinta parte, nos dan ideas para lograr que nuestra historia se ponga en marcha y tenga acción.

Quince años creando para los más pequeños

La compañía Títeres sin Cabeza, fundada por Alicia Juárez y Fernando Martínez en el año 2010 estrenó su primera producción dentro de la programación del Festival Internacional de Títeres de Santiago de Chile. Con No sin mi unicornio se inició una trayectoria en la que han creado 14 espectáculos de títeres para niños y niñas y han alcanzado las 1200 representaciones.

Con sus creaciones, Títeres sin Cabeza, han generado un universo de personajes en todo tipo de formatos: títeres de guante y de objetos, de sombras y de mesa, títeres corpóreos, máscaras o marionetas, entre otros. La compañía mantiene el tradicional arte de las marionetas y ha dado vida a personajes como Campanula, Tuga, Magdalena y Pablito, Burbuja y Orihime, entre otros.

“Construir y dar vida a muñecos alimenta ese tesoro personal que es la imaginación y el único objetivo de Títeres sin Cabeza es transmitirlo. Hemos viajado por diferentes partes del mundo, hemos tratado de llevar ilusión por medio del teatro de títeres a pequeños y mayores y, esto, con el paso de los años nos ha dado fuerza e impulso”, ha explicado Alicia Juárez.