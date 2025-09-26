Un viaje 'Más allá de la Galaxia' desde el Mobility City de Zaragoza

El Mobility City de Zaragoza se convierte en un puente hacia una nueva galaxia hasta el próximo 25 de enero de 2026, con la muestra 'Más allá de la Galaxia' inspirada en el universo Star Wars, organizada por la Fundación Ibercaja.

Alfredo Calles, coleccionista y comisario de la exposición, se ha mostrado satisfecho con el entorno que albergará su colección, ya que la arquitectura singular del Pabellón Puente es "el sitio ideal para la exposición". De todas la piezas ha destacado un traje original de la primera película que se grabó en 1977. "Todos los elementos originales tienen su certificado de autenticidad", ha aclarado Calles quien sabe por su experiencia que "no es fácil conseguir estas piezas por el valor económico y porque hay mucha gente detrás de ellas". En las casas de subastas, según ha puntualizado Calles, los objetos de Star Wars pueden alcanzar hasta los 2'5 millones de dólares.

Diorama que se puede ver en la exposición del Mobility City sobre Star Wars / MIGUEL ANGEL GRACIA

Trozos del escenario de la Estrella de la Muerte en el episodio dos, dioramas, autógrafos, piezas de producción sacadas del molde original, figuras como R2D2, Darth Vader o Yoda, el traje de la princesa Leia cuando es apresada por Jabba el Jutt o una reproducción de Han Solo en carbonita son algunos de los elementos que van a permitir al público rememorar el mundo fantástico de la saga iniciada por George Lucas.

Piezas de la muestra 'Más allá de la Galaxia' / MIGUEL ANGEL GRACIA

Todos los episodios cinematográficos están representados en un recorrido por orden cronológico, desde el episodio IV hasta el IX, e incluso hay elementos del universo Star Wars como 'The Mandalorian'. "Mi favorita es 'El Imperio contraataca', las últimas películas no tienen tanta gracia", ha admitido Calles, aunque cree que para la gente joven tal vez las producidas por Disney sean más atractivas. También ha explicado que las piezas más cotizadas para los coleccionistas pertenecen a 'El Imperio contraataca'.

"Feliz como un niño"

Durante el acto de presentación, José Luis Rodrigo, director general de la Fundación Ibercaja, ha indicado que es "un día para estar feliz como un niño", puesto que la finalidad de la exposición es recordar las películas de la saga y revivir esa "ilusión". La Fundación Ibercaja, en palabras de su director general, quiere convertir el Pabellón Puente que alberga Mobility City en un lugar único de ocio y conocimiento para "atraer a todos los públicos".

Miguel Ángel Gracia

En la misma línea, Rodrigo ha indicado que esta muestra está alineada con los objetivos de Mobility City en tanto que "nos hace soñar" con el futuro de la movilidad e imaginar cómo será ésta en un tiempo o galaxia muy lejanos. Por ello, no ha dudado en señalar que la colección está "considerada como una de las mejores exposiciones sobre 'La Guerra de las Galaxias'", en la que destancan las 14 piezas originales de los rodajes.

La exposición lleva diez años itinerante por lugares tan lejanos como Arabia Saudí o ciudades españolas como Cartagena, donde "se expuso en un templo romano del S.I", según Calles. Hasta el próximo mes de enero estará disponible en la parte superior del Puente Zaha Hadid. Las entradas están disponibles en la web de Mobility City, por un precio de 10 euros la entrada general, y el horario para visitar esta exposición es de martes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, así como los domingos y festivos solo de mañanas.