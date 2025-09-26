Zaragoza Fear Fest homenajeará a Lovecraft y al terror cósmico

Tras el éxito del año pasado, la asociación Zaragoza Fear presenta el cartel y la programación del segundo Zaragoza Fear Fest, una muestra independiente de cine de terror y fantástico. Desde el 22 de octubre con una proyección sorpresa, hasta mediados de noviembre, la programación propone disfrutar de grandes clásicos, homenajes y sorpresas, centrándose en el horror cósmico y la influencia del escritor H. P. Lovecraft.

El cartel de esta edición ha sido realizado por Erica Fustero y Jordi Pascual, una obra repleta de guiños a muchas de las películas que se proyectarán.

Cartel y programa del segundo Zaragoza Fear Fest / Zaragoza Fear

Además de los pases de películas, la exposición 'Álvaro Ortiz contra el cine' podrá verse durante todo el mes de noviembre en el Centro Cívico Casetas.

El festival ha sido posible gracias al apoyo de la gente que ha participado en las sesiones organizadas por Zaragoza Fear hasta la fecha y a la colaboración de, Filmoteca de Zaragoza, Centros Cívicos de Zaragoza - ampliando la oferta hasta Casetas o La Cartuja- y La Vía Láctea.

La presentación se llevó a cabo en una abarrotada La lata de bombillas, en pleno corazón de la ciudad, donde actuó Juan Fractal para ponerle música a 'El hotel electrico' de Segundo de Chomón, hubo un sesión musical con Elton Yonk Dj a los platos y entre los asistentes pudo verse a la gente de Multiverso Zaragoza difrazada.

Zaragoza Fear celebra con esta cita tres años de vida. Una muestra independiente, organizada por esta asociación sin ánimo de lucro que busca reivindicar y poner en valor el cine de género, terror, fantástico y ciencia ficción.

Todos y cada uno de los encuentros y sesiones son gratuitos, hasta completar aforo. Los detalles de la programación están en las redes sociales de Zaragoza Fear y en la web de la asociación.