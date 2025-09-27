El FIZ deja a Zaragoza a punto para el Pilar

Hace años que el termómetro para medir cuántas ganas hay de Fiestas del Pilar se suele colocar una semana antes del pregón en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza con la celebración del FIZ. Un año más no hay debate, hay muchas ganas de disfrutar y de empezar el nuevo curso por todo lo alto.

Es cierto que la marca FIZ está ya tan consolidada que, a veces, hasta el cartel da un poco igual, pero este año el festival en una apuesta medida programó a una banda ya fetiche para la cita, Dorian, y a una de las artistas que más atención está recibiendo desde la música independiente, Amaia.

Con esos dos mimbres (además de Niña Polaca, Ladilla Rusa y Multipla, las otras bandas del cartel) alrededor de 4.000 personas han acudido este sábado a la llamada de una cita que cumplía 23 ediciones.

De menos a más

Aunque la sala Multiusos ha tardado un poco en tener ambiente festivalero absoluto, ya saben la gente ha apurado hasta la llegada de las dos grandes estrellas del cartel, Amaia (que ha comenzado casi a las 22.00 horas) y Dorian (justo a continuación), el Auditorio ha vuelto a convertirse, un año más, en una gran fiesta en la que conviven los que acuden por la música con los que van a pasar una noche de colegueo y hasta con los que solo van a lucirse (sí, de todo hay). Otra prueba más de que el FIZ es un termómetro perfecto para las Fiestas del Pilar que están al caer y para las que muchos de los que estaban en la sala Multiusos tendrán que recuperarse a lo largo de la semana.

El público ha llenado la sala Multiusos del Auditorio. / RUBÉN RUIZ

Si Amaia se ha ganado al público en apenas unos instantes cuando ha empezado a interpretar sus primeras canciones en las que ha echado a volar su inconfundible tonalidad con ese respeto absoluto por la creación musical, con Dorian llegará el momento de la fiesta total. Sin desmerecer sus nuevas creaciones (no en vano, la banda presentaba su último trabajo, 'Futuros imposibles'), los temas que han trascendido hasta elevar a los catalanes al altar de la música independiente son los que acabarán de enloquecer a un público que tiene muchas ganas de cantar, bailar y, sobre todo, de darlo todo.

Buen enganche inicial

La noche la han abierto Multipla y Niña Polaca que han cumplido con creces con la labor de lanzar el festival mientras que después (aunque esta edición ya estaba cerrada) será el turno de Ladilla Rusa, otro ejemplo de independencia musical con un público no tan mayoritario como los que le precedieron pero, desde luego, muy fiel.

Así, el FIZ ha vuelto a demostrar que es ya una cita fija en el calendario zaragozano y que si ha sobrevivido 23 ediciones (ojo, que no hay muchos festivales en esta comunidad que puedan decir lo mismo y menos en estos tiempos inciertos que estamos viviendo en pleno siglo XXI) es porque le queda todavía mucho futuro por delante. ¿Quién dijo que el indie estaba muerto? De momento es una profecía incumplida.