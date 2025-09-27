Desfile de Star Wars: La fuerza acompaña al público del ‘Training day’ en Zaragoza

Al ritmo de la marcha imperial de John Williams, un millar de participantes caracterizados como los célebres personajes del universo Star Wars, han salido de su cuartel general en el colegio Cándido Domingo para cruzar el Ebro por el Puente de Piedra y encaminarse a recorrer las principales calles zaragozanas –Don Jaime, Coso y calle Alfonso I- para entrar triunfalmente en la plaza del Pilar, donde se ha realizado una gran foto de grupo con los participantes. Esta edición ha significado todo un récord de asistencia.

El sol amable de principios del otoño y un ligero nublado han presidido una tarde perfecta para que, desde un buen rato antes del comienzo del desfile, las calles del recorrido se fuesen llenando. Familias, grupos de todas las edades pertrechados con camisetas de 'La guerra de las Galaxias' y sus sables láser, se agruparon especialmente en la salida del Puente de Piedra, intersección con paseo Echegaray y Caballero. No en vano, la vista espectacular de las tropas imperiales y los rebeldes descendiendo por el puente para tomar plaza entre las esculturas de los leones era un encuadre imperdible.

Afición galáctica para todas las edades

La atracción por el mundo de la Guerra de las Galaxias trasciende de generación X y 'millennial' a generación Z y 'alpha'. O lo que es lo mismo: de padres y madres a hijas e hijos. Unos y otras con la misma cara curiosa e ilusionada.

Los personajes del desfile de Star Wars saludan a las niñas que se han congregado para verlos / Rubén Ruiz

Con el paso marcial que marcaban los tambores y la sección de vientos de las bandas de música de Muel, Botorrita y el grupo coordinado por Musicara, han desfilado 'stormtroopers', 'jedis', 'siths', 'droides' y héroes rebeldes. Los más pequeños han chocado la mano de un altísimo Chewbacca, del mismísimo Han Solo, Kylo Ren o del temible Darth Vader. R2D2 no ha faltado a la cita, ni una réplica de su versión Disney, BB-8. Abriendo el desfile, los voluntarios portaban los pendones de las distintas secciones participantes de la Rebel Legion y la Spanish Garrison. Al final, anunciado por el humo rojo, Palpatine, el malvado emperador intergaláctico, cerraba la representación.

Inés, de nueve años, ha quedado con sus amigas para ver el paso de las tropas imperiales, aunque “no he visto todas las películas, me gustan los Lego y los muñecos”. Le ha encantado “el peludito” Chewbacca y los ewoks. A Sira le ha gustado “todo” del desfile. Valeria de mayor quiere “ser como la princesa Leia”, que también es el personaje favorito de Paula, con tan solo cinco años. Julia ha visto todas las películas “menos la nueve y la que más me gusta es la seis por los ewoks”.

A su lado, Nuria, que ha crecido a la par que este icono de la ciencia ficción: “Mi hermano y yo las veíamos todas las navidades y tengo las películas originales en vhs”. Su película favorita es ‘El retorno del Jedi’ y siente predilección por los Jawas, unos de los personajes más representados y traviesos de este desfile. Ángel reconoce que está “un poco decepcionado desde que lo compró Disney e imagino que no conoceré a muchos de los personajes del desfile”, pero no pierde ocasión de comentar aspectos de la saga con Antonio, a quien no le gusta “el rollo de los desfiles, me gustan más las películas, pero he venido porque estoy intentando introducir en este mundillo a mi hija de ocho años”.

'Training day', un día solidario y de encuentro

Asistentes y participantes comparten la misma ilusión con la que Legión 501 realiza sus misiones solidarias. Chicos malos haciendo cosas buenas ya que esta facción representa al mando imperial del universo Star Wars, en oposición a la Rebel Legion, el bando rebelde que lucha por reinstaurar la república y que en este día se ha unido a la causa. En esta ocasión a beneficio de la asociación de niños oncológicos de Aragón, Aspanoa, la asociación de enfermedades raras de Aragón, Somos PERA, y la protectora de animales 4Gatos y Tú.

El ‘Training day’ no es un evento cualquiera, es el gran encuentro anual de la Legión 501-Spanish Garrison, donde la magia de Star Wars cobra vida en las calles. Es un día de encuentro, así lo cuenta Rafa, que ha venido desde Madrid y se ha reunido con gente de Salamanca y de Zaragoza: “Es una oportunidad para ver a amigos y conocidos porque se junta gente con mucha afición a Star Wars”; ellos acuden a la cita anual y opinan que sienten “mucha expectación por este Training Day en Zaragoza” y están sorprendidos por la multitud que se ha acercado a disfrutar del pasacalles y remarcan lo especial recorrido “con la Basílica del Pilar de fondo”.

Las 'stormtroopers' con la Basílica del Pilar de fondo / RUBEN RUIZ

El ambiente ya empezó a prepararse el viernes, con guarniciones venidas de Europa y de todo el mundo para escoltar tanto el ‘photocall solidario’ cómo el concierto coordinado por Musicara y del que participaron la Banda Municipal de Gallur, las Bandas de Botorrita, Muel y Colmenar Viejo y la Film Symphony Rondalla. Estas actividades se han complementado con la celebración de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, con el lema 'La ciencia contraataca'.

Además, quienes quieran seguir disfrutando del mundo Star Wars en Zaragoza, la Legión 501 expone parte de sus trajes y piezas en el Centro de Historias hasta el 18 de enero.