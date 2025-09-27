Guardando las distancias: No entiendes de cultura porque no te dejan

Procura organizó el viernes en la Escuela Superior de Diseño de Aragón y la Facultad de Filosofía y Letras unas sugerentes jornadas bajo el título Yo es que de cultura no entiendo. Una frase que encierra una cotidianidad impuesta y que sirvió para que se debatiera sobre derechos culturales, esos que iban a ser protegidos por una ley casi pionera en Aragón en un proyecto que estuvo muy cerca de ver la luz en la pasada legislatura y que se ha quedado enterrado en algún cajón bajo llave (no vaya a ser que alguien le dé por retomarlo).

Al mismo tiempo se estaba celebrando el Debate sobre el Estado de la Comunidad en las Cortes de Aragón. El presidente Jorge Azcón habló más de dos horas y media y solo cuando ya enfilaba el tramo final de su intervención nombró de pasada algo parecido a lo que es su proyecto cultural: Goya, Aragón reino de la luz y Aragón, tierra de cultura. Habló grandilocuentemente de que están dialogando con el Museo del Prado y, básicamente, que entre los dos primeros proyectos iban a invertir mucho dinero. Resumiendo, que la cultura tiene la prioridad que tiene en este Gobierno de Aragón. Ni una palabra sobre los creadores aragoneses, sobre las ayudas culturales (la mayoría congeladas desde hace años), sobre el apoyo al sector y a una cultura participativa, ni una mención a inculcar la importancia de participar en ella para una sociedad sana y madura... Lo peor es que no fue ninguna sorpresa y que se puede decir que este paso rápido por la cultura en su intervención haya sido algo exclusivo de este Gobierno, ha pasado a lo largo de la historia política de la comunidad.

Y siendo preocupante este hecho, más lo es que la oposición tampoco viera necesario hablar de cultura en sus réplicas (para ser justos, el único que dijo algo fue José Luis Soro, de CHA). Yasí entre todos vamos arrinconando a la cultura en un lugar en el que sirve como ocio, como experiencia lúdica para lo que (casi)cualquier propuesta sirve, y alejamos (no vaya a ser que a la población le dé por pensar) su dimensión constructiva y de confrontación con el mundo y la realidad desde un hecho cultural que consigue remover tu cerebro.

Una cotidianidad extraña

Yo es que de cultura no entiendo es un frase que, desgraciadamente, se ha convertido en cotidiana y que, desde su apariencia banal, encierra el papel que le estamos asignando a la cultura en este mundo neoliberal del siglo XXI. Como si la cultura solo pudiera ser cosa de cuatro personas que puedan acceder a un conocimiento superior por una cierta posición privilegiada. Y para los demás, dejan las migas, que no es otra cosa que los grandes eventos espectaculares con un sustento relativo detrás. ¿Les suena lo que les cuento, verdad?

Pero no, la cultura del futuro (y debería serlo también del presente) pasa porque la ciudadanía participe en ella, porque también cree cultura y porque forme parte del hecho cultural. Porque hay un hecho muy claro del que parece que hay un determinado sector que no quiere enterarse, cuando se participa en la cultura, se construye una persona que comprende mejor a la sociedad y, también, sí, se construye como consumidor crítico de la cultura que otros realizan. Es decir, crece como persona a nivel de creación pero también nace un espectador para los actos de creación cultural del resto. Y eso, por supuesto, conlleva que se cumpla uno de los derechos más maltratados a lo largo de la historia, el libre acceso a la cultura para todo el mundo.