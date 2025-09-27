La arquitectura hecha música: la Cúpula de La Granja resuena en el Open House Zaragoza

La Cúpula de estructura triangulada con tubos de acero del Parque de La Granja se transformó el viernes por la noche en un espacio vibrante de experimentación sonora y visual dentro del festival Open House Zaragoza. Tres propuestas musicales —Rosín de Palo, Mejor Sordo y Los Manises— desplegaron percusiones, sonidos alternativos y una puesta en escena cargada de energía y libertad creativa que hizo vibrar al público.

La arquitectura y la música se dieron la mano. / CANELITA ESTUDIO

La propia arquitectura fue protagonista: la Cúpula, obra del arquitecto José Javier Gallardo, director del festival, se convirtió en un instrumento percutido por los músicos y en un espacio resonante donde la música rompía las fronteras entre escenario y público. La actuación de Mejor Sordo, desde el centro mismo de la cúpula, sorprendió por su irrupción inmersiva, mientras que Rosín de Palo y Los Manises llenaron de ritmo y diversión cada rincón. El espectáculo se completó con las proyecciones analógicas y psicodélicas de Maresía Lightshow, creando una experiencia única y envolvente.

Cierre espectacular el domingo

La jornada continua con decenas de visitas guiadas a edificios emblemáticos y espacios poco conocidos de la ciudad. Open House Zaragoza se despedirá este domingo con una propuesta única que une patrimonio, música y artes visuales en el conjunto monumental de la Cartuja Baja. Tras el recorrido teatralizado por las calles del barrio histórico, a cargo de Gozarte, el músico zaragozano Álex Ortega, alma de Calavera, ofrecerá un concierto en la plaza de España.

Su pop vitalista, artesanal y lleno de matices envolverá el espacio con melodías y letras cargadas de emoción, acompañado por las proyecciones analógicas del proyecto Maresía Lightshow, de Miguel Gallego Ballester, que se materializarán sobre la fachada de uno de los edificios catalogados del conjunto histórico-artístico.