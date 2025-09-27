Quién es Sara Correia, la estrella del fado contemporáneo que da un concierto este fin de semana en Zaragoza

Zaragoza va a vivir un fin de semana lleno de actividades y eventos para todos los públicos. Las Fiestas del Tubo, el desfile de Star Wars, el Open House, el Festival de Música Independiente (FIZ) llenan una agenda repleta de actividades que cerrará el domingo por la tarde la fadista portuguesa Sara Correia en el Caixaforum a las 19.00 horas.

La cantante lisboeta vuelve por cuarta vez a España en 2025 tras actuar en Madrid, Palma, Badajoz y ahora en Zaragoza. La fadista abre la nueva temporada musical del Caixaforum de la capital aragonesa con un espectáculo lleno de intensidad que servirá para presentar su último disco, 'Liberdade'.

Sara Correia es una de las artistas más populares en el panorama musical portugués gracias a la pasión con la interpreta sus melodías de fado contemporáneo. Además, la cantante forma parte del jurado de La Voz Portugal junto a otras estrellas de la música lusa como António Zambujo, Nininho Vaz Maia o Fernando Daniel.

La artista nació en Chelas, un barrio de Lisboa conocido por su multiculturalidad donde reside gran parte de la población afro-luso-descendiente de la capital, y saltó a la fama muy joven tras vencer en 2006 el concurso 'Grande Noite do Fado', un clásico de la RTP, la televisión pública portuguesa. Un barrio al que le dedica incluso una canción llamada con su propio nombre, Chelas, en su último disco Liberdade, que interpretará en Zaragoza.

Una vida como fadista

Sara Correia actuaba desde muy pequeña en casas de fado forjando un estilo musical único, lleno de emoción, alegría y vida, pero sin olvidar la característica melancolía de este arte musical, declarada por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad, que está en continua evolución. Los referentes de la artista no son otros que las grandes voces del fado: Amália Rodrigues y Carlos do Carmo.

Por lo tanto, se puede decir que Sara Correia es la voz del nuevo fado, del fado contemporáneo y en muchas de sus canciones ha contado con la colaboración de otros grandes artistas portugueses como Pedro Abrunhosa (Que o amor te salve nesta noite escura), Calema (Respirar, uno de los hit del verano) o Carolina Deslandes. Una de sus canciones más conocidas es 'Quero é viver', que reivindica la necesidad de vivir el momento sin pensar en el futuro.

Los zaragozanos podrán disfrutar del concierto de Sara Correia este domingo en el CaixaForum, aunque las entradas se agotaron hace unas semanas por lo que el auditorio estará abarrotado para ver una actuación que dejará huella.