El Open House Zaragoza saca brillo a la ciudad y cierra con 6.000 asistentes

La plaza de las palmeras del Hotel Hiberus se convirtió el sábado por la noche, de la mano del festival Open House Zaragoza, en un escenario irrepetible gracias al espectáculo 'Geure(r)a', dirigido por la artista vasca Janire Etxabe, que desplegó danza vertical a más de veinte metros de altura. Un impactante 'videomapping' convirtió la fachada en un lienzo espectacular y tres bailarinas interactuaron con las proyecciones en un montaje hipnótico que fascinó al público y que se alzó como una experiencia memorable.

Pero es que la velada comenzó con 'Blue', una performance multidisciplinar liderada por el aragonés Sergio Muro, que sumó danza contemporánea, butoh, música, poesía y pintura en directo. Participaron artistas de gran trayectoria como Dómix Garrido, Lucio Cruces, Paloma Marina, Huguette Sidoine y la soprano Pilar Marqués, que aportaron un original prólogo a la gran cita nocturna. Más de 250 personas pudieron disfrutar gratuitamente de esta experiencia inmersiva y única que forma parte de la cuidada programación de Open House Zaragoza, que dirige el arquitecto José Javier Gallardo, artífice total de que este festival se haya desarrollado en la capital aragonesa por segundo año consecutivo.

La Cúpula de la Granja

Un día antes, el viernes (el festival se celebró desde el jueves hasta este domingo), La Cúpula de estructura triangulada con tubos de acero del Parque de La Granja se transformó en un espacio vibrante de experimentación sonora y visual dentro del festival Open House Zaragoza. Tres propuestas musicales —Rosín de Palo, Mejor Sordo y Los Manises— desplegaron percusiones, sonidos alternativos y una puesta en escena cargada de energía y libertad creativa que hizo vibrar al público.

La Cúpula de la Granja volvió a coger vida con el Open House Zaragoza. / CANELITA ESTUDIO

Y este domingo, sin ir más lejos, a pesar del contratiempo de la lluvia y la recolocación del evento en el refectorio de La Cartuja Baja, el músico zaragozano Álex Ortega, alma de Calavera, clausura la cita con un concierto. Su pop vitalista, artesanal y lleno de matices envolverá el espacio con melodías y letras cargadas de emoción, acompañado por las proyecciones analógicas del proyecto Maresía Lightshow, de Miguel Gallego Ballester, que se materializarán sobre la fachada de uno de los edificios catalogados del conjunto histórico-artístico, pusieron un brillante broche de oro a la cita.

Más de 6.000 personas

Y cerrada la cita ya se puede decir bien alto, este 2025, el Open House Zaragoza ha superado expectativas, con una participación de más de 6.000 personas en las 32 actividades gratuitas programadas, muchas de ellas con las entradas agotadas desde que prácticamente salieran las invitaciones a través de la web del festival.

El Open House surgió en 1992 en Londres con la idea de ofrecer acceso gratuito a edificios, rutas y actividades relacionadas con el urbanismo y la arquitectura. El festival se ha ido extendiendo a ciudades de vanguardia en arquitectura y diseño. Y desde 2024 Zaragoza es una de las 52 ciudades de todo el mundo que forman parte de la selecta red Open House Worldwide.

La asociación sin ánimo de lucro Open House Zaragoza está integrada por un grupo de arquitectos y arquitectas con interés en procesos de innovación urbana, arquitectura y participación ciudadana, y cuenta para llevar a cabo el festival con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Zaragoza, y de los 'partners' empresariales Figueras, Aragón Siglo XXI y Normagrup, junto a otros patrocinadores e instituciones de Aragón.