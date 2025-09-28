El Santa Rocks reivindica culturalmente el barrio de Santa Isabel

Los molondros, Los de la acera, The Try-tones y Los rehenes, cuatro bandas locales, fueron las protagonistas este sábado del Santa Rocks, que se celebró durante la tarde noche en Santa Isabel con el objetivo, precisamente, de resaltar el carácter dinámico del barrio.

Los grupos participantes de este año cubrieron un amplio espectro musical, desde la experiencia y el rockabilly más puro de The Try-Tones, hasta los ritmos potentes y jóvenes de Los de la acera o Los molondros, sin olvidar la revisión de lo mejor del rock’n roll de los 80 y 90 de la mano de Los rehenes. «Son bandas de gente veterana, pero también de gente muy joven que están realmente empezando», explicó el organizador del evento, José Manuel García.

"Muy del barrio"

«La gente de aquí es muy isabelina, muy del barrio», destacó García, y precisamente ese arraigo se refleja en los requisitos de los artistas que participan en el evento: al menos uno de los componentes de la banda tiene que residir en el barrio de Santa Isabel. Bajo esa premisa, se cuenta con un listado de una docena aproximada de candidatos a sostener en el tiempo esta iniciativa del barrio y para el barrio. Por ello, el objetivo fundamental y prioritario es implicar a cuanta más ciudadanos mejor. Y en eso está un festival que ayer registró una gran afluencia de público.

Los Molondros fue una de las bandas participantes. / SANTA ROCKS FESTIVAL

«Queremos integrar el barrio», expresó García y pone también valor que en Santa Isabel hay mucha actividad cultural, pero con pocos espacios donde desarrollarla. La organización desearía que a la actividad musical se uniesen otras disciplinas artísticas, «pero de momento no hemos tenido suerte», lamentó García.

Así, con la finalidad de dar a conocer a bandas emergentes, dar espacio a la realidad cultural de la vecindad y cohesionar el entramado social de Santa Isabel, el II Santa Rocks sonó ayer para que todo quien quiera conocer mejor este lugar de Zaragoza se acerque a ser parte de la fiesta.