La danza vertical de Janire Etxabe transformó el Hotel Hiberus en un lienzo de arte vivo en Open House Zaragoza

La plaza de las palmeras del Hotel Hiberus se convirtió este sábado por la noche, de la mano del festival Open House Zaragoza, en un escenario irrepetible gracias al espectáculo 'Geure(r)a', dirigido por la artista vasca Janire Etxabe, que desplegó danza vertical a más de veinte metros de altura. Un impactante videomapping convirtió la fachada en un lienzo espectacular y tres bailarinas interactuaron con las proyecciones en un montaje hipnótico que fascinó al público y que se alzó como una de las experiencias más memorables de esta edición de Open House Zaragoza.

La velada comenzó con 'Blue', una performance multidisciplinar liderada por el aragonés Sergio Muro, que sumó danza contemporánea, butoh, música, poesía y pintura en directo. Participaron artistas de gran trayectoria como Dómix Garrido, Lucio Cruces, Paloma Marina, Huguette Sidoine y la soprano Pilar Marqués, que aportaron un original prólogo a la gran cita nocturna.

Con la caída de la noche, Geure(r)a tomó el protagonismo absoluto: un espectáculo finalista de los Premios Max 2024 al Mejor Espectáculo de Calle, que rindió homenaje a la resistencia y sabiduría de las mujeres a lo largo de la historia. La música envolvente, la poesía y la danza aérea con arneses crearon un diálogo entre cuerpo, espacio y arquitectura que convirtió el hotel Hiberus en un símbolo de arte vivo.

La danza vertical maravilló a los espectadores. / CANELITA ESTUDIO

Más de 250 personas pudieron disfrutar gratuitamente de esta experiencia inmersiva y única que forma parte de la cuidada programación de Open House Zaragoza, que dirige el arquitecto José Javier Gallardo. Tras la exitosa acogida que tuvo el festival el año pasado en su primera edición, este 2025 ha superado expectativas, con una participación de más de 6.000 personas en las 32 actividades gratuitas programadas.

Estreno de 'Zaragoza Moderna'

Además, el sábado también, en su vocación de hacer visible lo invisible y de mostrar cómo lo habitual puede ser sorprendente, Open House Zaragoza estrenó en CaixaForum el documental 'Zaragoza Moderna', de Vicky Calavia, centrado en el muralismo cerámico de los años 70 en la capital aragonesa y en el proyecto homónimo de los historiadores Sergio Durán y Ana Sevilla.

“Me hace mucha ilusión estrenar ‘Zaragoza Moderna’ dentro de un festival como es Open House, dedicado a la ciudad, a la arquitectura y a la relación con sus habitantes. Y conecta también con el cine y con la ciudad. Una Zaragoza que habitamos, paseamos y vivimos cada día, y muchas veces no reparamos en los edificios o espacios por los que discurrimos”, ha expresado la cineasta antes del estreno.

“La iniciativa de Ana Durán y Sergio Sevilla descubre esa Zaragoza oculta, esa Zaragoza diferente. El suyo es un proyecto muy concreto, de ese muralismo de los años 70. Lo que busca el documental es abrir la mirada a quien hace esos murales, a quién está detrás de todo eso. Esa es la razón por la que hemos entrevistado a diferentes arquitectos, muralistas, ceramistas y artesanos”, ha añadido Calavia, que ha participado en un coloquio tras la proyección junto a los historiadores del arte e impulsores de 'Zaragoza Moderna'.

Espectacular despedida con arte visual y concierto en La Cartuja Baja

El festival continuará este domingo con decenas de visitas e itinerarios guiados, y se despedirá esta noche con una propuesta única que une patrimonio, música y artes visuales en el conjunto monumental de la Cartuja Baja. Tras un recorrido teatralizado por las calles del barrio histórico, a cargo de Gozarte, el músico zaragozano Álex Ortega, alma de Calavera, ofrecerá un concierto en la Plaza de España (21 h., acceso libre).

Su pop vitalista, artesanal y lleno de matices envolverá el espacio con melodías y letras cargadas de emoción, acompañado por las proyecciones analógicas del proyecto Maresía Lightshow, de Miguel Gallego Ballester, que se materializarán sobre la fachada del conjunto histórico-artístico de La Cartuja Baja.