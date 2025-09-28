Robert Finley, Carolyn Wonderland y Lilly Hiatt actuarán en el 'XXX Bourbon Festival' del Rock & Blues

Zaragoza vuelve a latir al ritmo del mejor rock americano, blues, country y soul con la novena edición del 'XXX Bourbon Festival', uno de los ciclos más icónicos del Rock & Blues Café. Del 23 de octubre al 23 de noviembre, la sala se convertirá en el epicentro de la música en vivo con once conciertos que traerán a figuras internacionales como Robert Finley, Carolyn Wonderland o Lilly Hiatt, junto a referentes nacionales como Sol Lagarto o Sex Museum. Seis de las citas serán de entrada libre y, para el resto, las entradas ya están disponibles en la web de la sala, con precios entre 15 y 25 euros.

El propietario y programador del Rock & Blues, Pablo ‘Patxi’ Cano, subraya la fuerza y la trayectoria del festival: “El Bourbon Festival está más que consolidado, edición tras edición el público demuestra que lo espera con entusiasmo y muchos nos preguntan por las fechas incluso antes de anunciarlas”. Según la agenda de los artistas se celebra en otoño o primavera y en estos años solo ha dejado de celebrarse durante la pandemia. Este ciclo ha logrado situar a la sala en el mapa nacional como un referente para el rock y el blues en directo.

Desde su primera edición en 2015, el 'XXX Bourbon Festival' se ha consolidado como una cita fundamental de la escena musical de Zaragoza y una parada imprescindible para bandas emergentes y consolidadas del rock americano. Así, a lo largo de sus ocho ediciones anteriores, ha contado con la participación de artistas como Danko Jones, The Delta Saints, Supersuckers, Luke Winslow King, Bob Wayne, The Kleejoss Band, Los Deltonos, The Rad Trads, Nikki Hill, Imelda May o The Mastersons, entre otros.

Un mes de blues, country y rock americano

Cartel completo de la novena edición del 'XXX Bourbon Festival' / Rock&Blues

El jueves 23 de octubre abrirá el ciclo Robert Finley, cantante y guitarrista de blues y soul nacido en Luisiana en 1954. Tras una vida marcada por la música, el ejército y la carpintería, inició su carrera profesional en 2015 y ha publicado discos junto a Dan Auerbach ('Goin' Platinum!', 'Sharecropper's Son', 'Black Bayou'). Su voz y su historia lo han convertido en una figura destacada del blues actual.

El viernes 24 de octubre llegarán Caleb Caudle y Horsebath. Caudle, con seis discos y reconocido por medios como 'Rolling Stone', mezcla raíces de los Apalaches y country contemporáneo. Horsebath, quinteto canadiense, acaba de debutar con 'Another Farewell', un álbum que bebe de The Band, Gram Parsons o Leonard Cohen. Juntos ofrecerán una doble sesión de música americana de gran autenticidad.

El sábado 25 de octubre será el turno de Arnau and the Honky Tonk Losers, que presentan su primer largo 'Second Chances' (2025). Tras la buena acogida de su EP 'First Of All', llegan con 8 temas de country clásico, rock y baladas que refuerzan su identidad y energía en directo.

Carolyn Wonderland combina blues, country y soul / Rock&Blues

El viernes 31 de octubre actuará Carolyn Wonderland, cantante y guitarrista de blues de Houston. Con una larga trayectoria que combina blues, country y soul, ha trabajado con John Mayall y lanzado discos como 'Peace Meal' o 'Tempting Fate'. Reconocida por su poderosa voz y técnica de guitarra, se la compara con Janis Joplin y Stevie Ray Vaughan.

El sábado 1 de noviembre será el turno de los barceloneses Sol Lagarto, banda de rock fundada en 1998 con más de 800 conciertos y discos como 'Mira Adelante' o 'Días Mejores'. Tras una pausa desde 2018, regresan en 2025 retomando su lugar en la escena nacional.

El jueves 6 de noviembre llegará Bywater Call, banda canadiense de siete miembros que fusiona soul sureño y rock de raíces. Nominados a varios premios internacionales, han girado por Europa y Norteamérica, y destacan por la voz de Meghan Parnell y su potente directo.

Lilly Hiatt actuará el próximo sábado 8 de noviembre / Rock&Blues

El sábado 8 de noviembre subirá al escenario Lilly Hiatt. Su nuevo disco 'Forever' explora el crecimiento personal y emocional con un sonido crudo entre el rock alternativo y la sensibilidad folk. Grabado junto a su marido Coley Hinson, refleja vulnerabilidad y fuerza a partes iguales. Lilly es hija de John Hiatt, una de las figuras más relevantes de la música americana contemporánea. Nominado en varias ocasiones a los premios Grammy y reconocido con otras distinciones de la industria, ha consolidado una trayectoria de más de veinte discos de estudio y un catálogo de composiciones interpretadas por algunos de los nombres más destacados de la música internacional. Desde Bob Dylan y Eric Clapton hasta Bonnie Raitt, B.B. King, Linda Ronstadt o Willie Nelson, la lista de artistas que han versionado sus canciones confirma su estatus como uno de los compositores más influyentes y respetados de su generación.

El jueves 13 de noviembre será el turno de US Rails, banda de folk-rock con casi dos décadas de trayectoria y ocho discos publicados. Reconocidos por sus armonías y energía en directo, presentan All In! (2025), grabado en Filadelfia, que refuerza su sonido de raíz americana.

El sábado 15 de noviembre llegarán The Boo Devils, que presentan nueva formación tras la pérdida de su guitarrista y fundador Joe Gabardo. Lucirán su característico sonido de puro rock & roll.

La banda madrileña Sex Museum tocará el 22 de noviembre / Rock&Blues

El sábado 22 de noviembre será el turno de Sex Museum, pioneros del hard rock madrileño desde 1985. Con 40 años de trayectoria, 13 discos y una gira aniversario, regresan con toda la intensidad de su sonido Hammond y garage psicodélico.

El domingo 23 de noviembre cerrará el ciclo Ward Hayden & The Outliers. Su nuevo proyecto, 'Little by Little' (2025), reinterpreta canciones de Bruce Springsteen con un estilo propio cargado de country y western. Presentarán este repertorio junto a sus clásicos en una gira internacional.