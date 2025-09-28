Sara Barquinero, una de las grandes relevaciones de la literatura española, en la próxima sesión de 'El Tiempo de las Mujeres'

Sara Barquinero, una de las escritoras más destacadas de la escena literaria nacional, protagonizará en la próxima sesión del ciclo 'El Tiempo de las Mujeres', que tendrá lugar el lunes 29 de septiembre, a las 19.00 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, en el Campus San Francisco. En ese encuentro con el público zaragozano, mantendrá una conversación con la escritora y bibliotecaria Eva Puyó. Se da la circunstancia de que la conversación se mantendrá en la Facultad de Filosofía y Letras, donde Sara Barquinero estudió Filosofía y Eva Puyó Biblioteconomía y Documentación.

Sara Barquinero charlará en el ciclo 'Tiempo de las mujeres' / Universidad de Zaragoza

Desde la publicación en 2024 de su novela 'Los escorpiones', una monumental obra de 800 páginas recibida como todo un acontecimiento, Sara Barquinero (Zaragoza, 1994) se ha colocado en la élite de la literatura. Sara Barquinero, doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, es autora también de 'Terminal' y 'Estaré sola y sin fiesta'. En 2026 publicará su próximo libro. Eva Puyó (Zaragoza, 1976) ha brillado con los libros 'Ropa tendida' (2007) y 'Todos mis anhelos' (2021), editados por Xordica. Sus artículos han sido publicados en Heraldo de Aragón o la revista Letras Libres. Es directora de la biblioteca Fernando Lázaro Carreter del barrio de Torrero de Zaragoza.

'El tiempo de las mujeres' es una actividad organizada por el Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Zaragoza. Se trata de un ciclo de conversaciones entre mujeres muy sobresalientes de la vida española y aragonesa. En este ciclo han participado ya 23 mujeres entre las que destacan figuras de la comunicación, la política o el cine como Manuela Carmena, Ángela Labordeta, Aitana Sánchez-Gijón, Pepa Bueno, Elvira Lindo, Teresa Perales o Paloma de Yarza.