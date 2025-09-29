Balance del Open House: "La ciudadanía ha vuelto a ser protagonista"

La segunda edición de Open House Zaragoza ha cerrado sus puertas consolidándose como una cita imprescindible en la agenda cultural y urbana de la ciudad. Durante cuatro días, más de 6.000 participantes han disfrutado de un programa que ha combinado la apertura gratuita de edificios emblemáticos con propuestas artísticas únicas que han transformado la arquitectura en escenario y lienzo.

A modo de balance, el arquitecto José Javier Gallardo, director y comisario del festival, ha destacado que “esta segunda edición ha superado todas las expectativas, tanto en participación como en la calidad y singularidad de las experiencias. Lo más importante es que la ciudadanía ha vuelto a ser protagonista, redescubriendo su ciudad desde otras miradas, pensando y reflexionando lo habitual y lo inesperado”.

Antesala inédita

El festival tuvo como antesala este año una experiencia inédita, un laboratorio urbano pionero con 125 alumnos y alumnas de 6º de Primaria de los colegios CEIP Doctor Azúa y Escolapias Calasanz. Junto a sus tutores, profesores y estudiantes de Urbanismo de la Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge, este taller, inspirado en el libro 'Ecotopía' de Ernest Callenbach, recogió lsa ideas frescas e imaginativas del alumnado y las transformó en imágenes generadas con inteligencia artificial, gracias a la colaboración de la empresa aragonesa Imascono.

Y la agenda oficial del festival arrancó el jueves 25 con un homenaje a García Mercadal, precursor del racionalismo español, y una jornada sobre Patrimonio y Cultura Digital. Ese mismo día, los ciudadanos pudieron descubrir espacios como el Hospital Miguel Servet, la Casa Gavín o el Ibercaja Estadio, con gran acogida y aforos completos.

Y pese a la lluvia, ayer domingo se adaptaron los actos de clausura previstos en La Cartuja Baja: El recorrido teatralizado por Gozarte se guió por espacios cubiertos, y el concierto especial de Calavera, acompañado de las proyecciones analógicas de Maresía Lightshow, que se trasladó de la Plaza España al Refectorio de La Cartuja, celebrando igualmente la interacción entre patrimonio, música y artes visuales en uno de los enclaves más singulares de Zaragoza.

Con el lema Lo habitual es a veces sorprendente, Open House Zaragoza 2025 ha demostrado su capacidad para generar diálogos inéditos entre arquitectura, arte y ciudadanía, sumando a Zaragoza a la red internacional de ciudades que comparten este modelo cultural transformador.