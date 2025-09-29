Enrique Bunbury: "Eso es todo, amigos"

El aragonés Enrique Bunbury, tras su arrollador paso por el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza el 20 de septiembre, ha culminado este pasado fin de semana su gira de reunión con El huracán ambulante en Buenos Aires en un concierto multitudinario en el que ha seguido el guion de su 'tour' con un repertorio casi calcado y con una espectacular puesta en escena.

Terminada la gira, llega el momento de los balances y el aragonés errante ha lanzado, como es habitual en él, un mensaje a sus seguidores a través de sus redes sociales: "Eso es todo amigos! Ha sido una gira hermosa, llena de momentos gloriosos. Estoy muy agradecido a todos vosotros que acudisteis a los conciertos y nos hicisteis vibrar y nos emocionasteis con vuestra entrega. También, por supuesto a la banda, el Huracán Ambulante: Copi, Ramón, Belén, Del, Jordi, Luismi y los Javis. Y la Crew que nos acompañó y nos hizo sonar y lucir mejor. Finalmente, el equipo de management y promotores que hicieron posible lo imposible. Hasta pronto!".

Un día antes, el propio Enrique Bunbury ya le había dado las gracias al público argentino: "Contra todo pronóstico. Ni el frío, ni el viento, ni la lluvia pudieron con el público argentino. Qué maravilla de cierre de gira. Buenos Aires, nos habéis hecho tremendamente felices. Infinitas gracias!".