Cesc Gay visita los cines Palafox para presentar 'Mi amiga Eva'

El director de cine Cesc Gay visitará los cines Palafox de Zaragoza para protagonizar un coloquio tras la proyección de su última película, 'Mi amiga Eva'. La cita será el 8 de octubre, a partir de las 18.00 horas, y las entradas ya se pueden comprar en la web de los cines Palafox.

En la película, Eva es una mujer de 50 años, casada desde hace más de veinte y con dos hijos adolescentes. Durante un viaje de negocios en Roma, Eva se da cuenta de que quiere volver a enamorarse antes de que sea demasiado tarde. De vuelta en Barcelona, Eva empieza una nueva vida, soltera y abierta al juego de la seducción y el romance. A lo largo de un año, la película sigue a esta mujer que ha roto su mundo buscando un sentimiento. Un imposible, pero quizá el azar pueda rescatarnos.

Éxito de recaudación

La película, que se estrenó el pasado 19 de septiembre y que ya acumula medio millón de euros de recaudación, cuenta con un elenco de primer nivel ya que está protagonizada por Nora Navas, Rodrigo de la Serna, Juan Diego Botto y Àgata Roca.

El coloquio con los espectadores en la sala 4 de los Palafox (la más grande del complejo con capacidad para casi 1.000 espectadores), que tendrá lugar tras la proyección de la película, estará conducido por Carlos Gurpergui.