Cuándo salen y dónde las entradas para Eladio Carrión en Zaragoza

Tras su arrollador paso por el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza el 8 de junio de 2024, Eladio Carrión volverá al mismo lugar el 17 de enero de 2026. Algo que ya se anunció en verano junto a otras ochos fechas más en España, pero ahora ya se sabe cuándo y dónde se podrán comprar las entradas para el concierto. Una cita que está incluida dentro de su gira 'Don Kbrn'.

Eladio Carrión, cuyo nombre completo es Eladio Carrión Morales, es un rapero, cantante y compositor nacido en 1994 en Kansas City, Estados Unidos, y criado en Puerto Rico. Comenzó su carrera como influencer en redes sociales, pero pronto se enfocó en la música, destacándose por su talento en el freestyle y el trap latino.

Rap, trap y reggaetón

Su estilo mezcla rap, trap y reggaetón con letras crudas, reflexivas y personales, que abordan desde vivencias callejeras hasta emociones profundas. Con discos como Sauce Boyz, Monarca y 3MEN2 KBRN, ha logrado posicionarse como uno de los referentes del trap en español, colaborando con artistas como Bad Bunny, Bizarrap, Future y Lil Wayne.

Eladio se distingue por su autenticidad y versatilidad, apostando por un sonido que cruza fronteras entre el hip-hop y la música urbana latina. Su evolución constante y su habilidad lírica lo han consolidado como una de las voces más sólidas e influyentes de la escena urbana actual.

Las entradas saldrán a la venta este miércoles. Desde las 16.00 horas los fans que se han registrado (a través de la web de Eladio Carrión) podrán acceder ya a la reventa mientras que el resto las podrá adquirir desde las 19.00 horas. Por el momento se desconoce el precio de las entradas.