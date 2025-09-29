El Festival de Fuentes anuncia las nominaciones y su Sección Oficial

El Festival de Cine de Fuentes ha dado a conocer este lunes la Sección Oficial y las nominaciones de su 29ª edición, que tendrá lugar del 24 de octubre al 1 de noviembre, y en la que el jurado ha valorado por unanimidad el trabajo realizado en 10 cortometrajes de ficción y 4 documentales.

La lectura de los nominados ha corrido a cargo de Irene Tudela y Abilio Langa, de Langa’s Estilistas, en un acto en el que también se ha presentado el cartel oficial de esta edición y se ha estrenado su espot promocional. ‘Quemarlo todo’, cortometraje de Miguel Casanova, ha sido la cinta más nominada con un total de 16 candidaturas.

La presentación ha contado con la participación de representantes institucionales como Charo Lázaro, diputada de Cultura de la Diputación Provincial de Zaragoza; Raquel Fuertes, directora general de la CARTV, y José Antonio Aguilar, director del Festival de Cine de Fuentes.

José Antonio Aguilar ha señalado que la lectura de nominados, celebrada por Irene y Abilio, es un guiño para los técnicos, que “sin ellos los rodajes no serían posibles”. Respecto al cartel, ha recordado que, con el fallecimiento de David Lynch, desde la organización tuvieron “claro que, para el Festival de Fuentes, este cineasta sería un referente donde mirarnos”, por lo que lo han titulado Blue Velvet en homenaje al comienzo de su película con este nombre. Además, antes de dar a conocer los nominados, Irene Tudela ha puesto en valor que este festival “entiende el cine como un engranaje en el que todos cuentan y todo suma”.

Diez cortometrajes y cuatro documentales

El jurado de esta edición, integrado por Elena Cid, Fidel García, Borja Escribano, Ángel Genis e Isabel Genis, ha seleccionado un total de diez cortometrajes de ficción y cuatro documentales que competirán en la Sección Oficial.

En la lista de cortometrajes figuran ‘Quemarlo todo’ de Miguel Casanova (16); ‘Cuando llegue el frío’ de María Salgado (13); ‘Y vuelvo a mirar al cielo’ de Santi Capuz (10); ‘D.I.T’ de Iván Castell (7); ‘Solo Kim’ de Javier Prieto de Paula y Diego Herrer (7); ‘Puedes tu solito’ de Silvia Pradas (6); ‘Te dejo el mar’ de Alfredo Andreu (6); 'Huracán', de Saúl Gállego (3), ‘El trovador’ de José Manuel Herráiz (3), y ‘Las lágrimas de Sisifo’ de Luis Larrodera (2).

Los documentales nominados han sido ‘Descubriendo Pompeya y Herculano. El legado de Roque Joaquín de Alcubierre’ de Silvia Pradas (2); ‘Borau y el cine’ de Germán Roda (1); ‘Ixigoleta y Bordón’ de Marina Badía (1), y ‘Natividad Zaro. En voz alta’ de Vicky Calavia (1).

Programación y entrega de premios

El Festival de Cine de Fuentes proyectará el viernes 31 de octubre, a las 21.00 horas, los cortometrajes finalistas y hará entrega del Premio del Público mediante votación de los asistentes. Además, los documentales se podrán ver los días 24, 25 y 26 de octubre a las 17.00 horas. No obstante, la gala de clausura y entrega de galardones se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre a las 20.00 horas en el Cine de Fuentes, donde se reconocerán los mejores trabajos de esta edición.