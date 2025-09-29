La exposición de Goya en la Aljafería incorpora hasta el 15 de enero una nueva obra del genio de Fuendetodos

Un retrato de Luis de Borbón realizado por Francisco de Goya en 1783 se ha incorporado este lunes con carácter temporal a la exposición 'Goya, del Museo al Palacio'. El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, y la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, han presentado la incorporación a la muestra sobre Goya que se exhibe en el área histórica de la Aljafería, en concreto en el Palacio Cristiano de la sede del parlamento aragonés.

Técnicos del área de Cultura de la DGA y de las Cortes de Aragón han instalado este lunes la nueva pieza de la exposición en el espacio dedicado a la obra itinerante de la muestra sobre Goya, donde hasta este mismo domingo se exhibió el cuadro 'La Virgen con el niño', prestado para la exposición por un coleccionista particular, y anteriormente lo hizo el 'Retrato de José Cistué', procedente del Museo de Huesca.

El nuevo retrato de Luis de Borbón se podrá contemplar en el Salón del Trono de los Reyes Católicos de la Aljafería hasta el próximo 15 de enero. Este óleo sobre lienzo cedido por un coleccionista privado dialogará con el retrato que Goya realizó a Luis María de Borbón y Vallabriga, hijo precisamente de Luis de Borbón y ubicado en la sala contigua de la exposición.

Pedro Olloqui y Marta Fernández han presentado este lunes en la Aljafería la nueva obra. / Laura Trives

El genio de Fuendetodos estuvo dos veranos consecutivos realizando este y otros retratos del infante y de su familia. En el nuevo lienzo de la muestra, realizado con pocos trazos y gran sencillez, Goya se vio inducido por la atracción que ejercía la medallística en don Luis de Borbón para tomar como modelo del retrato las efigies de las medallas.

Tal y como ha indicado Olloqui, Goya quiso reflejar en la pintura la "simpatía" que el pintor sentía hacia el infante. "Es obvio que le interesa y le cae bien, por eso lo muestra de forma ennoblecida", ha indicado Olloqui, que ha apuntado que con este retrato inició su camino en la corte: "Es una especie de carta de presentación de cómo va a ir relacionándose con las élites a partir de ese momento".

En el retrato, Luis de Borbón viste casaca, de la que destaca el cuello con chorrera de encaje y una hebilla, y luce sobre el pecho la banda azul con ribetes blancos de la Orden de Carlos III y debajo la roja del Toisón de Oro. Hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio, además de hermano de Carlos III, Luis de Borbón se casó con la aragonesa María Teresa de Vallabriga y fueron padres de Luis María de Borbón y Vallabriga.