Las obras del nuevo Centro Goya de la plaza del Pilar comenzarán en enero

Las obras del nuevo Centro Goya que el Gobierno de Aragón ha proyectado en la zona aún no rehabilitada de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar comenzarán este próximo mes de enero. Así lo ha indicado este lunes la consejera de Educación, Cultura y Deporte de la DGA, Tomasa Hernández, después de participar en la primera reunión de la comisión autonómica que va a organizar la conmemoración del bicentenario del fallecimiento de Goya en 2028.

"La obra sadrá a licitación este octubre para que los trabajos puedan empezar nada más pasadas las navidades", ha señalado Hernández en la rueda de prensa posterior a la reunión, en la que también han participado entre otros el presidente Jorge Azcón y la alcaldesa Natalia Chueca.

Está previsto que el nuevo Centro Goya de la plaza del Pilar abra sus puertas a lo largo de 2027 para alcanzar su velocidad de crucero en 2028, año en el que se conmemora el bicentenario de la muerte del genio de Fuendetodos. El coste total del nuevo museo será de 4,5 millones de euros (siete incluyendo los impuestos), con una superficie de 2.430 metros cuadrados repartidos en seis alturas.

Imagen de la primera reunión de la comisión autonómica del bicentenario del fallecimiento de Goya, este lunes en la DGA. / DGA

Este centro se convertirá en el buque insignia del nuevo espacio dedicado a Goya que la DGA quiere crear en la plaza del Pilar en torno a la propia basílica, el Museo Diocesano, el Museo Goya de la Fundación Ibercaja (actualmente en obras) y la iglesia San Juan de los Panetes. En este último templo, la DGA está diseñando un espacio de recreación virtual sobre el Goya muralista con proyecciones inmersivas.

Este proyecto acumula varios retrasos, pero el director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha indicado este lunes que los problemas que habían surgido ya están resueltos. "Lo estamos terminando de afinar y a lo largo de este año lo podremos presentar", ha señalado Olloqui, que ha apuntado que la Lonja también se volcará en ese 2028 con el bicentenario.

Durante la primera reunión de la comisión autonómica que debe organizar la conmemoración del bicentenario también se ha acordado solicitar al Ejecutivo central la creación "inmediata" de una comisión nacional y que la efeméride sea declarada acontecimiento de excepcional interés público. Según han explicado Tomasa Hernández y la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, esta denominación permitiría que las empresas y entidades encargadas de realizar los proyectos de cara a esa conmemoración se beneficien de incentivos fiscales.

Hernández ha indicado que la comisión autonómica se reunirá cada seis meses para ir fijando un calendario de acciones a desarrollar en ese 2028, año del bicentenario de la muerte de Goya.