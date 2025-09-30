Agustín Díaz Yanes y Andrés Gertrúdix protagonizan la próxima sesión de La buena estrella

La nueva edición de La buena estrella se celebrará a las 19.00 horas en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad y será moderado por el escritor, periodista y profesor de la Universidad de Zaragoza Luis Alegre.

El encuentro se centrará en 'Un fantasma en la batalla', un largometraje dirigido por Agustín Díaz Yanes y protagonizado por Susana Abaitua, Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo o Ariadna Gil. La película está disponible en cines desde el 29 de septiembre y se estrenará globalmente en Netflix el próximo 17 de octubre. Los productores del film son los mismo de 'La sociedad de la nieve': Belén Atienza, Sandra Hermida y J.A. Bayona.

'Un fantasma en la batalla' se inspira en la mayor operación encubierta contra ETA, que supuso un antes y un después en la lucha antiterrorista en España. Cimentada en el contexto histórico, político y social de los años 90 y los 2000, la película cuenta la historia de Amaia (Susana Abaitua), una joven guardia civil que permanece más de una década trabajando como agente encubierta dentro de la banda terrorista, con el objetivo de localizar los zulos que tenían escondidos en el sur de Francia.

'Un fantasma en la batalla' en el ciclo La buena estrella / Universidad de Zaragoza

La película ha recibido una gran acogida en el reciente Festival de Cine de San Sebastián, donde se presentó fuera de concurso. Las entusiastas críticas la han celebrado como "Una vuelta a lo grande de Díaz Yanes que muestra la historia de España a través de la lucha contra ETA" (Pepa Blanes, Cadena Ser) o como "Un thriller modélico, vibrante y hondo" (Luis Martínez, El mundo).

Agustín Díaz Yanes, de madre zaragozana, destacó como guionista de Rafa Moleón o Pedro Almodóvar antes de debutar como director con la aclamada 'Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto' (1995), por la que recibió numerosos reconocimientos. Ha dirigido también 'Sin noticias de Dios', 'Solo quiero caminar', 'Oro' o 'Alatriste', una de las películas más populares del cine español del siglo XXI.

Andrés Gertrúdix ha brillado en series -'El comisario', 'El ministerio del tiempo', 'Cuéntame cómo pasó', 'Mario Conde, los días de gloria', 'Madres'- o películas dirigidas por Juan Antonio Bayona ('El orfanato'), Ray Loriga ('La pistola de mi hermano', 'Teresa'), Achero Mañas ('El bola'), Ramón Salazar ('Piedras'), Pablo Malo ('Lasa y Zabala'), Fernando Franco ('La herida' y 'Morir', por la que fue nominado al Goya) o Gaizka Urresti ('Abstenerse agencias', cortometraje que ganó el Premio Goya).