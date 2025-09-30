Dulzaro, El Nido y Yugen Blakrok, primeras confirmaciones de la segunda edición de Extrarradios

El festival Extrarradios anuncia las tres primeras propuestas musicales de su segunda edición: Dulzaro, El Nido y Yugen Blakrok, tres nombres que encarnan la diversidad sonora y el diálogo entre tradición y vanguardia que define este encuentro cultural. Se trata de las primeras confirmaciones de un cartel que se presentará íntegramente en una próxima rueda de prensa.

Del 31 de octubre al 2 de noviembre en Ayerbe y del 7 al 9 de noviembre en Almudévar, Extrarradios volverá a ser un espacio de reflexión y celebración, en esta ocasión acerca del mundo rural desde miradas contemporáneas y diversas. Bajo el lema 'Nuevas Ruralidades', el festival explorará cuestiones como el trasvase ciudad-campo, la memoria de la vieja ruralidad, el abandono de los pueblos, las músicas de raíz en clave contemporánea o los experimentos históricos de colonización, a través de una perspectiva multidisciplinar que incluye música, cine, artes plásticas, teatro, danza, cómic, literatura e ideas.

Dulzaro, El Nido y Yugen Blakrok son las tres primeras actuaciones confirmadas para la segunda edición de Extrarradios. Los castellanoleoneses, Dulzaro y El Nido, actuarán en Ayerbe, mientras que la artista sudafricana Yugen Blakrok lo hará en Almudévar.

Dulzaro,nombre artístico de Alberto Domínguez Buitrón, fusiona la tradición folclórica castellana con sonidos electrónicos y una marcada perspectiva queer, creando un lenguaje propio en el que conviven el eco de la jota y la vanguardia urbana. Su último trabajo, Ícaro, confirma una trayectoria en constante evolución.

El Nido ofrece una revisión desde el estilo indie de la música tradicional de Castilla y León, manteniendo la esencia vitalista de jotas, agudillos o charros. Su acercamiento al folclore es mucho más palpable y original en La Constancia (2025), su segundo elepé, siempre vestido de las sonoridades de los instrumentos domésticos que han acompañado a la tradición oral.

Yugen Blakrok, rapera sudafricana afincada en una masía del entorno rural de Tarragona, lleva la música étnica de su país al terreno del hip hop con paisajes sonoros de ciencia ficción y rimas de poderosa carga lírica. Su nuevo disco The Illusion of Being (2025) es un viaje al corazón de la incertidumbre y el poder de la perseverancia, a través del lirismo poético y los paisajes sonoros experimentales. Blakrok ya estuvo en Huesca en 2019 en la edición Raíces y Cables de Periferias.

Las actuaciones musicales tendrán lugar el 1 de noviembre en Ayerbe y el 8 de noviembre en Almudévar. En las próximas semanas se presentará el cartel completo.

Extrarradios es una iniciativa coorganizada por los Ayuntamientos de Ayerbe y Almudévar con el apoyo del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, que apuesta por un medio rural vivo, creativo y crítico. Con estas primeras confirmaciones, el festival reafirma su compromiso de tender puentes entre las raíces y las nuevas expresiones culturales.

En su primera edición, Festival Extrarradios fue reconocido, por el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, como la propuesta cultural más relevante de Aragón en 2024 y una de las cinco novedades más interesantes del sector a nivel nacional, recogiendo los reconocimientos a Mejor Nuevo Proyecto Cultural en el Estado y de los mejores Proyectos Culturales del Medio Rural.

El Observatorio de la Cultura es elaborado por Fundación Contemporánea desde 2009. Cada año, reconoce lo mejor de la cultura en España a través de rankings, indicadores y análisis elaborados por destacados profesionales del sector.