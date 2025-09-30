La Fundación Ibercaja impulsará una gran exposición sobre Chillida en la Lonja de Zaragoza

La Fundación Ibercaja cerrará el año con un último trimestre de programación en la que destacan propuestas como la muestra ‘Eduardo Chillida. Soñar el espacio’, la que abordará el universo de Star Wars ‘Más allá de la galaxia’ y las actividades relacionadas con la movilidad, como un congreso alrededor del vehículo eléctrico o la exposición ‘Opel Love’. Estas son algunas de las principales acciones que la Fundación Ibercaja ha programado de octubre a diciembre, de las que ha informado este martes en una nota de prensa.

De ellas destaca la exposición ‘Eduardo Chillida. Soñar el espacio’, que acogerá La Lonja de Zaragoza y que contará con 120 piezas, entre obra gráfica y escultura del artista guipuzcoano y que se realizará en colaboración con la Fundación Eduardo Chillida y Pilar Belunze, en el marco de la celebración del centenario de su nacimiento.

También en la capital aragonesa, en el Pabellón Puente, sobresale la muestra ‘Más allá de la galaxia’, que hará a los visitantes adentrarse en la saga cinematográfica de Star Wars, con una gran variedad de objetos de coleccionismo.

Además, en el espacio expositivo del Mobility City todavía se puede visitar ‘Pasión y leyenda’, una selección de los Ferrari más importantes y exclusivos de la historia de la marca.

El ámbito de la movilidad es uno de los más destacados de la programación de la fundación, como pone de manifiesto la muestra ‘Opel Love’, también en el Pabellón Puente, en la que los visitantes viajarán a través de la historia de la marca con vehículos únicos del museo oficial en Rüsselsheim y su estrecha vinculación con Zaragoza y Aragón.

Mobility City también acogerá conferencias, jornadas y citas de referencia en el sector de la automoción, la logística o la seguridad, como un congreso del CSIC sobre el vehículo eléctrico o la celebración, el 10 de octubre, de la quinta edición de los Premios Impulso a la Movilidad Sostenible, a los que acudirá el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Además, el espacio de la Fundación Ibercaja ofrecerá programas como ‘Open Innovation Mobililty’ en colaboración con Zebra, ‘Venture Builder Hangar 73’ en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza o el programa de aceleración ‘Start Up Boost’, junto con Sherpa y el consistorio de la capital aragonesa.

Goya, siempre presente

La figura de Goya continúa presente en la oferta cultural de la fundación con la muestra ‘Goya. Interludio’, en la que los visitantes podrán seguir contemplando en el Patio de la Infanta toda la obra pictórica que atesora el Museo Goya, mientras duran las obras para su ampliación.

En el ámbito educativo, la fundación comienza el curso con el lanzamiento en octubre de la próxima edición de ‘Educar para el Futuro’, que ahondará en las competencias STEAM para fortalecer las habilidades del alumnado relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas.

Además, el espacio de la fundación en Logroño cumple 25 años y, con este motivo, se ha preparado una completa programación en la que destacan la gastronomía, la cultura, el arte o la naturaleza, con un acto principal a cargo de Délica Chamber Orchestra, que ofrecerá un concierto en el Riojaforum el 21 de noviembre.

Con esta programación hasta final de año, la entidad busca aumentar su actividad en Aragón, La Rioja y Guadalajara e incrementar su visibilidad en Madrid.

Por un lado, con exposiciones como ‘Diálogos de Escultura Antigua’, organizada junto con el Museo Arqueológico Nacional y el Louvre, que reúne importantes piezas de arqueología ibérica, y la muestra itinerante ‘Arquitectura Moderna de Madrid. Fotografías de Ana Amado’, que pasará por diferentes localidades de la comunidad.