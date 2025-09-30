Irene Bailo (estrena ‘Queer me’ en Cinespaña en Toulouse): “De algo íntimo puedes llegar a algo universal”

El documental ‘Queer me’ es el primer documental largo de la aragonesa Irene Bailo Carramiñana, un relato personal y comprometido sobre el colectivo ‘queer’. Tuvo su preestreno en agosto, en el Festival de Douarnenez (Francia), y del 6 al 12 de octubre competirá en la 30 edición del Festival Cinespaña de Toulouse.

La realidad que tenía que ser contada

Bailo explica que en su época de estudiante entró en contacto con grupos ‘queer’ y pensó “esta realidad existe y me gustaría contarla”. Su compromiso transfeminista y político le llevó a querer saber más y participar en actividades de gente no mixta: “Me fui a vivir a Toulouse y ahí me habían hablado de que había una casa no mixta de gente ‘trans’, ‘marica’ y ‘bollo’ feminista. Empecé yendo allí a fiestas y actividades porque era un lugar para vivir, pero también un centro social”, rememora Bailo. Finalmente, acabó uniéndose a la casa okupa y se juntó con compañeros y compañeras que tenían “ganas de producir cultura ‘queer’ e hicimos un par de cortos colectivos y yo siempre tuve la idea de hacer esta película”.

Durante la grabación del documental 'Queer me' / Ducarlin Studio

Pero tardó una década en digerir emocionalmente la experiencia para empezar a rescatar los recuerdos que tenía de aquel tiempo. “Entonces éramos muy críticos y sí que nos distinguíamos del movimiento LGTB, nuestras reivindicaciones eran anarquistas, eran criticar la norma del género y de las sexualidades”, explica Bailo sobre cómo era el entorno ‘queer’ que parece a veces marginal de otros colectivos y opina: “’Queer’ es un término muy grande y se pueden meter muchas cosas, tiene esa parte de disidencia política y que es la reapropiación del insulto con el que la sociedad nos ha marginado”.

Por eso, desde un punto de vista íntimo y personal, Irene Bailo recopila materiales fotográficos, escritos y filmados de su vida para contar esta historia. “Para mí visibilizar a gente ‘trans’, a gente trabajadora sexual o a gente no binaria quiere decir que son mis amigos y que forman parte de mi vida”, admite Bailo. Más allá de la provocación o de la propia producción cinematográfica, está el objetivo de visibilizar y dejar que “la gente saque sus propias conclusiones”. Así, el documental está narrado “con mucho amor y con mucha ternura”, según explica Bailo que le han expresado quienes ya lo han visionado.

“’Queer’ es un término muy grande, tiene esa parte de disidencia política que es la reapropiación del insulto con el que la sociedad nos ha marginado”. Irene Bailo Carramiñana — Directora de 'Queer me'

Cine y compromiso político

Ésta es la forma de contar las historias de la oscense, porque para Irene Bailo el cine es un medio para dar un mensaje político y comprometido: “De algo íntimo puedes llegar a algo universal”. Su cine pretende ser un altavoz para dar voz a las zonas marginales de la sociedad, para ayudar a buscar identidades y, en especial, desvelar relatos de mujeres o ‘queer’ que históricamente han estado relegadas a un segundo plano.

Fotograma del documental 'Queer me', primer largometraje de Irene Bailo / S.E.

Concede Bailo que lo fundamental de su próximo paso por Cinespaña es que “le da bastante visibilidad” a su documental 'Queer me', aunque también es "la primera vez que se pasa en un festival competitivo" y no desecha la opción de recibir algún reconocimiento. “Nuestra idea es que pase en festivales y luego se pueda presentar en los cines para hacer cine-debates”, aclara Bailo que también cuenta que es más que posible que ‘Queer me’ llegue a un público más extenso a través de la televisión.

Para su estreno en España todavía no puede dar muchos datos: será en el mes de noviembre en un festival en Madrid. No hay muchos más datos, sin embargo, sí que Irene Bailo cuenta que “en diciembre saldrá en cines, ya tenemos alguna fecha aunque no se saben las salas”.

El proyecto ha contado con la participación financiera del CNC (Francia), las regiones Nouvelle-Aquitaine y Occitanie, Toulouse Métropole, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, y el apoyo de Aragón TV, TV7 y Kanaldude. Bailo se declara “de aquí”, es aragonesa y se alegra de haber podido contar con la financiación de las instituciones locales y cree que es “como devolver también una parte de mí”, la que tuvo que emigrar para estudiar cine. “Estamos en una democracia y tiene que haber voces de todo”, apostilla Bailo quien siempre ha crecido “en un ambiente muy reivindicativo y muy militante”.

“Mi padre era un profesor muy comprometido”. Su padre era Paco Bailo, referente en la inclusión y en la enseñanza a personas migrantes, vecino de la Magdalena e Hijo Predilecto de Zaragoza (2024). “Murió durante el rodaje de este documental”, recuerda Bailo, por lo que le gustaría que su próximo trabajo fuese sobre la figura de su padre: “Me gustaría hacer una película sobre mi relación con él y la herencia del compromiso político”.