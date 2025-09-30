Kase.O, a punto de llenar el Príncipe Felipe, desvela los secretos de su gira

El MC aragonés Kase.O está viviendo una triunfal gira por su 33 aniversario y, de hecho, tras anunciar un concierto fin de gira el próximo 20 de diciembre en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ya está cerca de sellar el 'sold out' para esa cita para la que el rapero zaragozano ya ha prometido sorpresas y que será el punto final a un 'tour' que el mes que viene pasará por México con una triple cita.

Kase.O, muy activo en redes sociales, además, ha desvelado algunas de las curiosidades de la gira y secretos del equipo que conforma la gira del rapero aragonés. "Los coristas que acompañan a Kase.O en el primer bloque del concierto son Franfuethefirst y DJ Hazhe, miembros del mítico grupo zaragozano Cloaka Company junto a Xhelazz y Eric Beeler", revela en uno de sus mensajes al mismo tiempo que habla sobre los audiovisuales que se pueden ver en el transcurso de los conciertos: "Los vídeos de la introducción del concierto muestran desde un jovencísimo Kase.O de 13 años cantando en un colegio hasta los primeros viajes con Violadores del Verso a las primeras jams que se celebraban por todo el Estado".

"No newtonianos"

Además, en la publicación, Javier Ibarra revela lo que se grita antes de salir a cada actuación: "El grito de guerra entonado en el corro antes de subir al escenario es “No newtonianos”, término que se refiere al comportamiento impredecible de algunos líquidos según la presión o la temperatura que se les aplique".

Por último, el artista habla sobre sus intervenciones: "Kase.O nunca ensaya sus discursos, con alguna idea vaga que se le ocurre durante el día, se deja llevar por el momento y el ambiente que se crea en esa ciudad".

A día de hoy, Kase.O ya ha vendido todas las entradas de pista del Príncipe Felipe y el primer anillo de la grada mientras que del segundo anillo ya se están vendiendo a buen ritmo las localidades. Se pueden comprar a través de la propia web de la gira.