La séptima farola despliega su rock en La ley seca
La banda actúa este sábado a partir de las 21.00 horas en una sala que ya llenó hace menos de un año
La séptima farola, banda de las Cinco Villas, regresa este sábado 4 de octubre a La ley seca, sala zaragozana que llenó hace menos de un año y en la que ofrecerá un concierto (a partir de las 21.00 horas) en el primer día de las Fiestas del Pilar para el que quedan ya pocas entradas.
El grupo vuelve con un nuevo EP bajo el brazo y con un directo más potente. Dentro del programa oficial de estas Fiestas del Pilar es una buena opción para los amantes del rock aragonés para disfrutar de canciones originales del grupo La séptima farola con un estilo propio, con canciones que van del rock de los sesenta hasta algún tema ska, pasando por canciones guitarreras y baladas roqueras. Y con la presentación de su nuevo EP del que ya se ha publicado un tema en redes y plaformas: 'Ladrones de tiempo'.
Sin etiquetas
¿A qué suena la banda? José Ignacio Miguel, uno de los fundadores, vocalista y guitarrista de la banda, lo tiene claro: «Es la música de La séptima farola porque no le podemos poner una etiqueta. Tenemos muchas influencias de los 80, del pop y el rock que se hacía entonces, también del rock and roll sesentero, el ska y el punk, el funky… Hay una mezcla de estilos que ha dado lugar a lo que hacemos, no se nos puede etiquetar», aseguraba en una entrevista con este diario.
Las entradas cuestan 10 euros y se pueden adquirir a través de esta web.
